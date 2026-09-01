https://crimea.ria.ru/20260901/zapret-na-vyezd-muzhchin-iz-krasnodarskogo-kraya-okazalsya-feykom-1158990260.html

Запрет на выезд мужчин из Краснодарского края оказался фейком

Запрет на выезд мужчин из Краснодарского края оказался фейком - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Запрет на выезд мужчин из Краснодарского края оказался фейком

Информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят ограничения на выезд мужчин за пределы региона и усиливают контроль за мобилизационной... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T10:36

2026-09-01T10:36

2026-09-01T10:36

краснодарский край

фейк

общество

цифровая безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят ограничения на выезд мужчин за пределы региона и усиливают контроль за мобилизационной готовностью, является недостоверной. Об этом сообщает оперштаб региона.Как отметили в оперштабе, данная директива - очередная подделка, составленная с многочисленными ошибками и нарушением правил делопроизводства. Никаких подобных документов губернатор Краснодарского края не подписывал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян разоблачила фейк украинских СМИБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля "Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, фейк, общество, цифровая безопасность, новости