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Запрет на выезд мужчин из Краснодарского края оказался фейком - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Запрет на выезд мужчин из Краснодарского края оказался фейком
Запрет на выезд мужчин из Краснодарского края оказался фейком - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Запрет на выезд мужчин из Краснодарского края оказался фейком
Информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят ограничения на выезд мужчин за пределы региона и усиливают контроль за мобилизационной... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T10:36
2026-09-01T10:36
краснодарский край
фейк
общество
цифровая безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят ограничения на выезд мужчин за пределы региона и усиливают контроль за мобилизационной готовностью, является недостоверной. Об этом сообщает оперштаб региона.Как отметили в оперштабе, данная директива - очередная подделка, составленная с многочисленными ошибками и нарушением правил делопроизводства. Никаких подобных документов губернатор Краснодарского края не подписывал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян разоблачила фейк украинских СМИБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля "Скинуться" на топливо: мэр Феодосии опроверг новый фейк
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, фейк, общество, цифровая безопасность, новости
Запрет на выезд мужчин из Краснодарского края оказался фейком

Враг распространяет фейк об "ограничениях на выезд мужчин" из Краснодарского края

10:36 01.09.2026
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяВраг распространяет фейк об "ограничениях на выезд мужчин" из Краснодарского края
Враг распространяет фейк об ограничениях на выезд мужчин из Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят ограничения на выезд мужчин за пределы региона и усиливают контроль за мобилизационной готовностью, является недостоверной. Об этом сообщает оперштаб региона.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, что якобы губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым подписана директива о введении временных ограничений на выезд мужчин и усилении контроля за мобилизационной готовностью на территории региона с 10 по 27 сентября. Это – фейк", - говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, данная директива - очередная подделка, составленная с многочисленными ошибками и нарушением правил делопроизводства. Никаких подобных документов губернатор Краснодарского края не подписывал.
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