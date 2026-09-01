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За парты школ Крыма сели более 223 тысяч учеников - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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За парты школ Крыма сели более 223 тысяч учеников
За парты школ Крыма сели более 223 тысяч учеников - РИА Новости Крым, 01.09.2026
За парты школ Крыма сели более 223 тысяч учеников
В Крыму за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников. Школьников и учителей с Днем знаний поздравил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T08:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников. Школьников и учителей с Днем знаний поздравил глава республики Сергей Аксенов.Глава региона подчеркнул, что именно сегодняшним школьникам и студентам предстоит развивать экономику, двигать науку, укреплять безопасность страны и выразил уверенность, что это будущее будет достойным. Самые теплые и искренние слова благодарности он адресовал учителям, педагогам и наставникам, назвав образование – стратегической отраслью и основой сильного государства.Слова поздравлений школьникам, их родителям и учителям также адресовал председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Нет силы более могучей, чем знание; человек, вооруженный знанием, – непобедим", – процитировал Константинов Максима Горького. Спикер крымского парламента подчеркнул актуальность этих слов в судьбоносный период для России.Он также поблагодарил родителей школьников за поддержку ребят и терпение, а работников образования – за вашу колоссальную работу, подвижничество, любовь к детям и непреклонную устремленность.Президент России Владимир Путин ранее во вторник поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1 сентября – день знаний: инфографикаКакой сегодня праздник: 1 сентябряШкольный стандарт: учебный процесс в новом формате
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов, день знаний, 1 сентября
За парты школ Крыма сели более 223 тысяч учеников

Аксенов: за парты школ Крыма в этом учебном году сели более 223 тысяч учеников

08:35 01.09.2026
 
© Минпросвещения РФШкольный класс
Школьный класс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников. Школьников и учителей с Днем знаний поздравил глава республики Сергей Аксенов.

"Этой осенью за парты в крымских школах сядут более 223 тысяч учеников. Из них порядка 20 тысяч – первоклассники, главные герои сегодняшнего праздника. Они впервые вступают в огромный мир знаний, где их ждут новые открытия и достижения. Для выпускников сегодня прозвучит последний первый звонок. Наступает время, когда нужно выбрать свой путь и сделать решительный шаг к исполнению мечты", – сказал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что именно сегодняшним школьникам и студентам предстоит развивать экономику, двигать науку, укреплять безопасность страны и выразил уверенность, что это будущее будет достойным. Самые теплые и искренние слова благодарности он адресовал учителям, педагогам и наставникам, назвав образование – стратегической отраслью и основой сильного государства.
"Спасибо вам за подвижнический труд, за профессионализм и ответственность, за безграничную любовь к детям", – обратился глава республики к педагогам.
Слова поздравлений школьникам, их родителям и учителям также адресовал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Нет силы более могучей, чем знание; человек, вооруженный знанием, – непобедим", – процитировал Константинов Максима Горького. Спикер крымского парламента подчеркнул актуальность этих слов в судьбоносный период для России.
"Каждая школа, каждый учебный класс — это "точки роста", где создается будущее. Его создаете вы – ученики. Задача власти – обеспечить все условия, необходимые для обучения и творческого развития, чтобы школа действительно была вторым домом для всех, кто учится и учит", – написал он с своем канале в МАКС.
Он также поблагодарил родителей школьников за поддержку ребят и терпение, а работников образования – за вашу колоссальную работу, подвижничество, любовь к детям и непреклонную устремленность.
Президент России Владимир Путин ранее во вторник поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только вперед.
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