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За парты школ Крыма сели более 223 тысяч учеников

За парты школ Крыма сели более 223 тысяч учеников - РИА Новости Крым, 01.09.2026

За парты школ Крыма сели более 223 тысяч учеников

В Крыму за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников. Школьников и учителей с Днем знаний поздравил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T08:35

2026-09-01T08:35

2026-09-01T08:35

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1 сентября

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников. Школьников и учителей с Днем знаний поздравил глава республики Сергей Аксенов.Глава региона подчеркнул, что именно сегодняшним школьникам и студентам предстоит развивать экономику, двигать науку, укреплять безопасность страны и выразил уверенность, что это будущее будет достойным. Самые теплые и искренние слова благодарности он адресовал учителям, педагогам и наставникам, назвав образование – стратегической отраслью и основой сильного государства.Слова поздравлений школьникам, их родителям и учителям также адресовал председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Нет силы более могучей, чем знание; человек, вооруженный знанием, – непобедим", – процитировал Константинов Максима Горького. Спикер крымского парламента подчеркнул актуальность этих слов в судьбоносный период для России.Он также поблагодарил родителей школьников за поддержку ребят и терпение, а работников образования – за вашу колоссальную работу, подвижничество, любовь к детям и непреклонную устремленность.Президент России Владимир Путин ранее во вторник поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1 сентября – день знаний: инфографикаКакой сегодня праздник: 1 сентябряШкольный стандарт: учебный процесс в новом формате

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов, день знаний, 1 сентября