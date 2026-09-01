https://crimea.ria.ru/20260901/vtoraya-mirovaya-v-tsifrakh--infografika-k-87-godovschine-nachala-voyny-1158976612.html

Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны

Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу – в этот день ровно 87 лет назад началась Вторая мировая война. В мае 40-го гитлеровские войска напали РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T13:37

2026-09-01T13:37

2026-09-01T13:37

инфографика

вторая мировая война

история

в мире

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу – в этот день ровно 87 лет назад началась Вторая мировая война. В мае 40-го гитлеровские войска напали на Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Францию. 10 июня 1940 года в войну на стороне Германии вступила фашистская Италия, действовавшая в Африке. Войска милитаристской Японии готовили плацдарм для нападения на СССР и Монголию еще с 30-х годов XX века, оккупировав часть Китая и рассчитывая продолжить его дальнейшую оккупацию.Всего во Вторую мировую оказались втянуты более 60 государств с населением 1,7 миллиарда человек. Общие потери, по разным оценкам, составили от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.Самые большие потери понес Советский Союз, принявший первый удар фашистов 22 июня 1941 года и отдавший за все годы войны 26,6 млн жизней своих граждан. И именно Советский Союз оказался той силой, которая разрушила планы фашистов по завоеванию мирового господства.Эти и другие факты об одной из самых страшный войн в истории человечества – Второй мировой – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская битва – история переломного сражения Великой ОтечественнойТенденция пересмотра итогов Второй мировой войны перетекает из Европы в АзиюОпыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы

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2026

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вторая мировая война, история, в мире, общество, инфографика