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Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260901/vtoraya-mirovaya-v-tsifrakh--infografika-k-87-godovschine-nachala-voyny-1158976612.html
Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны
Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны
1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу – в этот день ровно 87 лет назад началась Вторая мировая война. В мае 40-го гитлеровские войска напали РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T13:37
2026-09-01T13:37
инфографика
вторая мировая война
история
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу – в этот день ровно 87 лет назад началась Вторая мировая война. В мае 40-го гитлеровские войска напали на Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Францию. 10 июня 1940 года в войну на стороне Германии вступила фашистская Италия, действовавшая в Африке. Войска милитаристской Японии готовили плацдарм для нападения на СССР и Монголию еще с 30-х годов XX века, оккупировав часть Китая и рассчитывая продолжить его дальнейшую оккупацию.Всего во Вторую мировую оказались втянуты более 60 государств с населением 1,7 миллиарда человек. Общие потери, по разным оценкам, составили от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.Самые большие потери понес Советский Союз, принявший первый удар фашистов 22 июня 1941 года и отдавший за все годы войны 26,6 млн жизней своих граждан. И именно Советский Союз оказался той силой, которая разрушила планы фашистов по завоеванию мирового господства.Эти и другие факты об одной из самых страшный войн в истории человечества – Второй мировой – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская битва – история переломного сражения Великой ОтечественнойТенденция пересмотра итогов Второй мировой войны перетекает из Европы в АзиюОпыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
вторая мировая война, история, в мире, общество, инфографика
Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны

87 годовщина начала Второй мировой войны – инфографика РИА Новости Крым

13:37 01.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу – в этот день ровно 87 лет назад началась Вторая мировая война. В мае 40-го гитлеровские войска напали на Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Францию. 10 июня 1940 года в войну на стороне Германии вступила фашистская Италия, действовавшая в Африке. Войска милитаристской Японии готовили плацдарм для нападения на СССР и Монголию еще с 30-х годов XX века, оккупировав часть Китая и рассчитывая продолжить его дальнейшую оккупацию.
Всего во Вторую мировую оказались втянуты более 60 государств с населением 1,7 миллиарда человек. Общие потери, по разным оценкам, составили от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.
Самые большие потери понес Советский Союз, принявший первый удар фашистов 22 июня 1941 года и отдавший за все годы войны 26,6 млн жизней своих граждан. И именно Советский Союз оказался той силой, которая разрушила планы фашистов по завоеванию мирового господства.
Эти и другие факты об одной из самых страшный войн в истории человечества – Второй мировой – в инфографике РИА Новости Крым.
Начало второй мировой войны – инфографикаНачало второй мировой войны – инфографика
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
13:37Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны
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