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ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на Херсонщине
ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.09.2026
ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на Херсонщине
13-летний мальчик получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщает информационный ресурс "Таврия" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T09:34
2026-09-01T09:34
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атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 13-летний мальчик получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщает информационный ресурс "Таврия" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирину Кравченко.Ребенок экстренно доставлен в Скадовскую центральную районную больницу с проникающим осколочным ранением затылочной области, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга."Мальчик находится в реанимации под круглосуточным наблюдением", - добавила Кравченко. Сейчас решается вопрос о его возможной транспортировке в профильный федеральный центр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончалсяУдар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены домаДроны ВСУ атакуют Московскую область – ранены ребенок и взрослый
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РИА Новости Крым
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херсонская область, атаки всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии, новости, дети
ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на Херсонщине

В Херсонской области 13-лентий мальчик тяжело ранен при атаке ВСУ– омбудсмен

09:34 01.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 13-летний мальчик получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщает информационный ресурс "Таврия" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирину Кравченко.
"В результате целенаправленной атаки БПЛА вблизи села Таврийское Голопристанского района тяжелейшее ранение получил 13-летний ребенок. Это преступление против детства, против жизни, против будущего. Террористический акт, совершенный киевским режимом, – еще одно доказательство того, что для них дети – всего лишь мишень", – цитирует ресурс омбудсмена.
Ребенок экстренно доставлен в Скадовскую центральную районную больницу с проникающим осколочным ранением затылочной области, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
"Мальчик находится в реанимации под круглосуточным наблюдением", - добавила Кравченко.
Сейчас решается вопрос о его возможной транспортировке в профильный федеральный центр.
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Херсонская областьАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовые регионы РоссииНовостидети
 
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