https://crimea.ria.ru/20260901/vsu-atakuyut-detey-13-letniy-malchik-tyazhelo-ranen-na-khersonschine-1158988117.html

ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на Херсонщине

ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.09.2026

ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на Херсонщине

13-летний мальчик получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщает информационный ресурс "Таврия" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T09:34

2026-09-01T09:34

2026-09-01T09:34

херсонская область

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 13-летний мальчик получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщает информационный ресурс "Таврия" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирину Кравченко.Ребенок экстренно доставлен в Скадовскую центральную районную больницу с проникающим осколочным ранением затылочной области, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга."Мальчик находится в реанимации под круглосуточным наблюдением", - добавила Кравченко. Сейчас решается вопрос о его возможной транспортировке в профильный федеральный центр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончалсяУдар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены домаДроны ВСУ атакуют Московскую область – ранены ребенок и взрослый

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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