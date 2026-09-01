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Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО

Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО

Украину ждет как минимум три кризиса на фоне ударов ВС РФ и наступления российских войск, так что враг будет сыпаться. Об этом российский лидер заявил на... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-01T23:57

2026-09-01T23:57

2026-09-02T00:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Украину ждет как минимум три кризиса на фоне ударов ВС РФ и наступления российских войск, так что враг будет сыпаться. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по завершении юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.Путин сообщил, что получает информацию об обстановке в зоне СВО из разных источников, так что картина о положении дел на фронте на разных направлениях складывается довольно объективная.Он добавил, что в данный момент российские войска в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. "Они не просто наступают, а наращивают темпы", – подчеркнул президент.По его словам, освобождение ДНР идет планово, и буквально вчера был освобожден город Святогорск. "Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов", – сказал президент.Подразделения "Южной" группировки войск, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения противника, уверенно продвигаются и выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых на разных участках фронта остается теперь от 1,5 до 4 километров, добавил он.А войска группы "Центр" одновременно наступают сразу на разных важных направлениях и, в частности, ведут уличные бои по овладению городом Доброполье, сказал Путин."В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до 2 тысяч человек, площадь образовавшегося там котла... большая – 460 квадратных километров, и включает 27 населенных пунктов", – добавил российский лидер.По словам президента, ликвидация этого котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на этом направлении от приграничных районов Белгородской области минимум на 20 километров.На Запорожском направлении в августе были освобождены девять населенных пунктов, и ВС РФ активно реализуется наступление в Запорожской области, сказал Путин.А до Сумской окружной дороги российской армии осталось 12 километров, отметил глава государства. "До Сум осталось 12 километров, до окружной дороги", – сказал он.Тем временем в Харьковской области ВС РФ заблокировали группировку ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, добавил Путин. "В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью, большая численность - около 5 тысяч человек", – внес конкретику президент.Путин отметил, что Россия уважает позицию партнеров, выступающих за мирное урегулирование по Украине, и Москва, как и прежде, готова к переговорному процессу со всеми, кто этого желает, однако РФ хочет прекратить конфликт, а не заморозить его. "Мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира", – заявил Путин, назвав предложения Киева по урегулированию конфликта "экзотическими".И отметил, что, хотя Киеву и удалось нанести России некоторый ущерб, ущерб критический киевский режим нанести не в состоянии. Тогда как саму Украину на фоне ударов РФ ждут минимум три кризиса: валютный, бюджетный и банковский, не говоря уже о безусловном поражении на фронте, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости сво, владимир путин (политик), россия, украина, потери всу