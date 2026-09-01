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Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний
Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний
Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T07:52
2026-09-01T07:52
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только вперед.Глава государства передал отдельные поздравления первоклассникам, отметив, что для них начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Президент подчеркнул, что школа — это огромный мир, где предстоит совершить множество открытий.В учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты и сложные задачи, добавил лидер. Поэтому так важно верить в себя и идти только вперед. Также особые поздравления Путин передал преподавателям и наставникам, подчеркнув, что они переживают за своих воспитанников как за родных и стремятся привить ценности, которые делают россиян "единым народом, единой страной".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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владимир путин (политик), новости, россия, день знаний, 1 сентября, дети
Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний

Путин поздравил российских школьников и учителей с Днем знаний

07:52 01.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только вперед.
"Искренне рад поздравить с Днем знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников. Начало учебного года - это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми добрыми чувствами, объединяющими все поколения", — сказал Путин в видеообращении ко Дню знаний.
Глава государства передал отдельные поздравления первоклассникам, отметив, что для них начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Президент подчеркнул, что школа — это огромный мир, где предстоит совершить множество открытий.
"Уверен, ваши мечты при должном трудолюбии, настойчивости обязательно сбудутся. А наша задача, всех взрослых, помочь вам стать достойными людьми, найти свое настоящее призвание и сделать все, чтобы ваши способности раскрылись в полной мере, и вы могли уверенно покорять намеченные вершины, опираясь на современные знания, наши традиции и культуру", — сказал он.
В учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты и сложные задачи, добавил лидер. Поэтому так важно верить в себя и идти только вперед.
"Перед вами огромное пространство возможностей. Это не только широкая линейка программ для школьников и студентов. Но и новые масштабные проекты, которые сейчас начинаются, идут в экономике, науке, образовании, в сфере высоких технологий", — пожелал президент молодым людям.
Также особые поздравления Путин передал преподавателям и наставникам, подчеркнув, что они переживают за своих воспитанников как за родных и стремятся привить ценности, которые делают россиян "единым народом, единой страной".
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияДень знаний1 сентябрядети
 
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