https://crimea.ria.ru/20260901/vladimir-putin-pozdravil-shkolnikov-s-dnem-znaniy-1158986036.html

Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний

Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T07:52

2026-09-01T07:52

2026-09-01T07:52

владимир путин (политик)

новости

россия

день знаний

1 сентября

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только вперед.Глава государства передал отдельные поздравления первоклассникам, отметив, что для них начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Президент подчеркнул, что школа — это огромный мир, где предстоит совершить множество открытий.В учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты и сложные задачи, добавил лидер. Поэтому так важно верить в себя и идти только вперед. Также особые поздравления Путин передал преподавателям и наставникам, подчеркнув, что они переживают за своих воспитанников как за родных и стремятся привить ценности, которые делают россиян "единым народом, единой страной".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, день знаний, 1 сентября, дети