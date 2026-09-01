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В Севастополе упал лифт с людьми – приговор суда

В Севастополе упал лифт с людьми – приговор суда - РИА Новости Крым, 01.09.2026

В Севастополе упал лифт с людьми – приговор суда

В Севастополе после падения лифта с людьми суд приговорил гендиректора коммерческой организации, которая занимается обслуживанием подъемного механизма, к... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T16:27

2026-09-01T16:27

2026-09-01T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе после падения лифта с людьми суд приговорил гендиректора коммерческой организации, которая занимается обслуживанием подъемного механизма, к наказанию в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Так, лифт с людьми упал в многоквартирном доме на Лабораторном шоссе, из-за падения женщина-пассажир получила травму позвоночника, уточнили в ведомстве. Установлено, что организация, которую возглавлял подсудимый, занималась обслуживанием лифтового оборудования в МКД. При этом жильцы неоднократно жаловались на неисправности пассажирского лифта, которые заключались в том, что он спускался ниже этажной площадки.Специалист обслуживающей организации установил, что причиной некорректной работы является производственный дефект частотного преобразователя. Однако руководитель обслуживающей организации не приостановил использование лифта и продолжил оказывать услугу, зная при этом о неисправности, рассказали в надзорном ведомстве."В результате допущенных подсудимым нарушений вечером 30 ноября 2024 года пассажирский лифт в корпусе № 3 дома № 33 Б на Лабораторном шоссе при подъеме с двумя пассажирами остановился, а затем резко упал вниз. Далее кабина лифта остановилась ниже посадочной площадки первого этажа, и двери открылись. Находившаяся в кабине женщина выпала на пол подъезда и получила травму позвоночника. Ей причинен средней тяжести вред здоровью", – говорится в сообщении.Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гендиректора коммерческой организации, которая занимается обслуживанием лифтов.Он получил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе.Приговор суда не вступил в законную силу.В феврале текущего года сообщалось, что уголовное дело после падения лифта с пассажирами в многоэтажке по Лабораторному шоссе, было направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму завершат установку новых лифтов в многоквартирных домахДевочка упала в шахту лифта при игре в прятки в Забайкалье и погиблаВ Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погиб

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, прокуратура республики крым, лифт, происшествия, суд, приговор