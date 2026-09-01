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В Севастополе школьникам раздали 5 тысяч дневников-энциклопедий
В Севастополе школьникам раздали 5 тысяч дневников-энциклопедий - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Севастополе школьникам раздали 5 тысяч дневников-энциклопедий
В школы Севастополя поступила первая партия "Дневников севастопольского школьника" – пять тысяч экземпляров. В этом учебном году дневник посвящен единству... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T20:24
2026-09-01T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В школы Севастополя поступила первая партия "Дневников севастопольского школьника" – пять тысяч экземпляров. В этом учебном году дневник посвящен единству народов России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что "Дневник севастопольского школьника" – это многолетняя местная традиция, школьный документ, в который можно записывать домашнее задание, ставить оценки, также является маленькой севастопольской энциклопедией. Дневники издают при поддержке правительства Севастополя."Дневники получат все школьники с 1 по 11 классы", – уточнил Развожаев, выразив надежду, что юные севастопольцы будут отлично учиться и с большим интересом изучать историю страны и своего города-героя.Ранее сообщалось, что с началом нового учебного года все школы Севастополя интегрируются в единую систему онлайн-образования, так называемую цифровую образовательную среду, которую начали внедрять в регионе в конце 2020 года.В начале августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что школы и детские сады в городе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. В рамках помощи родителям в подготовке к учебному году на каждого севастопольского школьника выплатят по пять тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится новый стандарт обучения для младших классовНовшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентябряВ России школьники будут изучать историю новых регионов
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новости севастополя, севастополь, образование в крыму и севастополе, школа, михаил развожаев
В Севастополе школьникам раздали 5 тысяч дневников-энциклопедий
Дневник севастопольского школьника в 2026-2027 учебном году посвящен единству народов РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В школы Севастополя поступила первая партия "Дневников севастопольского школьника" – пять тысяч экземпляров. В этом учебном году дневник посвящен единству народов России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В школы Севастополя поступила первая партия "Дневников севастопольского школьника" – пять тысяч экземпляров. <…> Каждый год дневник посвящен важным темам в истории Севастополя и нашей страны. В этом году он посвящен Году единства народов России, выдающимся деятелям Севастополя, нашим знакомым местам", – написал глава региона в своем канале на платформе МАКС.
Губернатор напомнил, что "Дневник севастопольского школьника" – это многолетняя местная традиция, школьный документ, в который можно записывать домашнее задание, ставить оценки, также является маленькой севастопольской энциклопедией. Дневники издают при поддержке правительства Севастополя.
"Дневники получат все школьники с 1 по 11 классы", – уточнил Развожаев, выразив надежду, что юные севастопольцы будут отлично учиться и с большим интересом изучать историю страны и своего города-героя.
Ранее сообщалось
, что с началом нового учебного года все школы Севастополя интегрируются в единую систему онлайн-образования, так называемую цифровую образовательную среду, которую начали внедрять в регионе в конце 2020 года.
В начале августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал
, что школы и детские сады в городе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. В рамках помощи родителям в подготовке к учебному году на каждого севастопольского школьника выплатят по пять тысяч рублей
.
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