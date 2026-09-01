https://crimea.ria.ru/20260901/v-sevastopole-benzina-ai-92-i-ai-95-poka-ne-budet-v-svobodnoy-prodazhe-1159012105.html

В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже

В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.09.2026

В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже

В Севастополе приостановили свободную продажу топлива, отпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут пока только по QR-кодам, но не дороже 100 рублей за литр, при... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T21:10

2026-09-01T21:10

2026-09-01T21:10

новости севастополя

севастополь

топливо

бензин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили свободную продажу топлива, отпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут пока только по QR-кодам, но не дороже 100 рублей за литр, при этом продолжается работа по снижению цены на дизтопливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что с 1 сентября в Севастополь стало поступать субсидированное топливо, что позволило установить предельную стоимость 1 литра бензина этих двух марок, которая составляет сегодня не больше 100 рублей. "Продолжаем также работу по снижению стоимости дизельного топлива", – добавил Развожаев.Также он сообщил, что для удобства автомобилистов Севастополя вся оперативная информация – о наличии бензина на конкретных заправках, графиках и поставках – теперь будет регулярно публиковаться в официальном аккаунте правительства города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневноРезервы уже созданы: как в Крыму идет подготовка к отопительному сезонуВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, топливо, бензин