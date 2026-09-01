Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260901/v-sevastopole-benzina-ai-92-i-ai-95-poka-ne-budet-v-svobodnoy-prodazhe-1159012105.html
В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже
В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже
В Севастополе приостановили свободную продажу топлива, отпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут пока только по QR-кодам, но не дороже 100 рублей за литр, при... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T21:10
2026-09-01T21:10
новости севастополя
севастополь
топливо
бензин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили свободную продажу топлива, отпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут пока только по QR-кодам, но не дороже 100 рублей за литр, при этом продолжается работа по снижению цены на дизтопливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что с 1 сентября в Севастополь стало поступать субсидированное топливо, что позволило установить предельную стоимость 1 литра бензина этих двух марок, которая составляет сегодня не больше 100 рублей. "Продолжаем также работу по снижению стоимости дизельного топлива", – добавил Развожаев.Также он сообщил, что для удобства автомобилистов Севастополя вся оперативная информация – о наличии бензина на конкретных заправках, графиках и поставках – теперь будет регулярно публиковаться в официальном аккаунте правительства города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневноРезервы уже созданы: как в Крыму идет подготовка к отопительному сезонуВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93d79136c3ae6b761cdefecbc6172bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, топливо, бензин
В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже

В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 пока доступен только по QR-кодам и не дороже 100 рублей

21:10 01.09.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили свободную продажу топлива, отпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут пока только по QR-кодам, но не дороже 100 рублей за литр, при этом продолжается работа по снижению цены на дизтопливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Так как объемы поставок все еще ограниченные, то АИ-92 и АИ-95 продолжаем реализовывать по QR-кодам", – написал губернатор в МАКС.
Он подчеркнул, что с 1 сентября в Севастополь стало поступать субсидированное топливо, что позволило установить предельную стоимость 1 литра бензина этих двух марок, которая составляет сегодня не больше 100 рублей. "Продолжаем также работу по снижению стоимости дизельного топлива", – добавил Развожаев.
Также он сообщил, что для удобства автомобилистов Севастополя вся оперативная информация – о наличии бензина на конкретных заправках, графиках и поставках – теперь будет регулярно публиковаться в официальном аккаунте правительства города.
"Ситуацию продолжаю держать на постоянном контроле. Как только возобновится свободная продажа топлива в обычном режиме, я обязательно сразу сообщу об этом на своих страницах", – резюмировал глава города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно
Резервы уже созданы: как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону
В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету
 
Новости СевастополяСевастопольТопливоБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39Эскалация Германией отношений с Россией не останется без последствий – посол
22:21Украина вводит жесткий режим экономии бюджета
22:04Из Крыма в мир идут уникальные технологии для обеспечения безопасности
21:48Как дельфины-младенцы учатся "говорить" – исследование крымских ученых
21:38Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе
21:22Когда запустят новые котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма
21:10В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже
20:55Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит – Ушаков
20:43Еревану следует определиться: о чем Путин и Пашинян говорили в Бишкеке
20:38В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
20:32109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:24В Севастополе школьникам раздали 5 тысяч дневников-энциклопедий
20:23В Севастополе воздушная тревога
20:11Что с базой данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя
19:51В России появится аналитический центр для борьбы с киберугрозами
19:36Германия вводит новый пакет антироссийских мер
19:22Платить за билеты в Крым можно цифровым рублем
19:10Резервы уже созданы: как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону
18:48Товарооборот растет: компании юга России выходят на рынки АСЕАН
18:27Верховная рада уходит в подвал
Лента новостейМолния