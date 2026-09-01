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В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже
В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже
В Севастополе приостановили свободную продажу топлива, отпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут пока только по QR-кодам, но не дороже 100 рублей за литр, при... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили свободную продажу топлива, отпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут пока только по QR-кодам, но не дороже 100 рублей за литр, при этом продолжается работа по снижению цены на дизтопливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что с 1 сентября в Севастополь стало поступать субсидированное топливо, что позволило установить предельную стоимость 1 литра бензина этих двух марок, которая составляет сегодня не больше 100 рублей. "Продолжаем также работу по снижению стоимости дизельного топлива", – добавил Развожаев.Также он сообщил, что для удобства автомобилистов Севастополя вся оперативная информация – о наличии бензина на конкретных заправках, графиках и поставках – теперь будет регулярно публиковаться в официальном аккаунте правительства города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневноРезервы уже созданы: как в Крыму идет подготовка к отопительному сезонуВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету
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новости севастополя, севастополь, топливо, бензин
В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продаже
В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 пока доступен только по QR-кодам и не дороже 100 рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили свободную продажу топлива, отпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут пока только по QR-кодам, но не дороже 100 рублей за литр, при этом продолжается работа по снижению цены на дизтопливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Так как объемы поставок все еще ограниченные, то АИ-92 и АИ-95 продолжаем реализовывать по QR-кодам", – написал губернатор в МАКС.
Он подчеркнул, что с 1 сентября в Севастополь стало поступать субсидированное топливо, что позволило установить предельную стоимость 1 литра бензина этих двух марок, которая составляет сегодня не больше 100 рублей. "Продолжаем также работу по снижению стоимости дизельного топлива", – добавил Развожаев.
Также он сообщил, что для удобства автомобилистов Севастополя вся оперативная информация – о наличии бензина на конкретных заправках, графиках и поставках – теперь будет регулярно публиковаться в официальном аккаунте правительства города.
"Ситуацию продолжаю держать на постоянном контроле. Как только возобновится свободная продажа топлива в обычном режиме, я обязательно сразу сообщу об этом на своих страницах", – резюмировал глава города.
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