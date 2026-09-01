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В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету

В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету - РИА Новости Крым, 01.09.2026

В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету

В Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T09:09

2026-09-01T09:09

2026-09-01T09:12

крым

минтопэнерго крыма

владимир воронкин

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.По данным министра, в ближайшее время предприятия возобновят работу по выполнению технологических присоединений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЭнергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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