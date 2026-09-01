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В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету
В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету
В Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T09:09
2026-09-01T09:12
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минтопэнерго крыма
владимир воронкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.По данным министра, в ближайшее время предприятия возобновят работу по выполнению технологических присоединений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЭнергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
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крым, минтопэнерго крыма, владимир воронкин, новости крыма
В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету

В Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету - минтопэнерго

09:09 01.09.2026 (обновлено: 09:12 01.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"В настоящее время предприятиями "Крымэнерго" и "Крымгазсети" ведутся плановые работы по подготовке к отопительному сезону. В связи с большим объемом работ временно принято решение приостановить выполнение технологических присоединений по сетям газоснабжения и электроснабжения", - сообщил он.
По данным министра, в ближайшее время предприятия возобновят работу по выполнению технологических присоединений.
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КрымМинтопэнерго КрымаВладимир ВоронкинНовости Крыма
 
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