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В Крыму объявлено экстренное предупреждение
В Крыму объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Крыму объявлено экстренное предупреждение
В Крыму на четыре дня объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T10:47
2026-09-01T10:47
2026-09-01T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен– РИА Новости Крым. В Крыму на четыре дня объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.В этот период запрещено разведение открытого огня, нельзя сжигать мусор и сухую растительность. Действует запрет на посещение лесов. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112, напомнили в ведомстве.Также в МЧС обратили внимание, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Крыму объявлено экстренное предупреждение
В Крыму на 4 дня объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности