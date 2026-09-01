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В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины
В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины
Директор Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Сергей Донич будет награжден медалью МЧС России за спасение тонущего в... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T15:52
2026-09-01T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Директор Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Сергей Донич будет награжден медалью МЧС России за спасение тонущего в море мужчины. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС РоссииИнцидент произошел 29 августа в акватории поселка Семидворье в Алуште. Увидев мужчину, которого захлестывали волны в 15 метрах от берега, он без раздумий бросился на помощь.За проявленное мужество и самоотверженность Сергея Донича представят к медали МЧС России "За спасение погибающих на водах".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадомСпасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистовВ Крыму двух детей и взрослого спасли в штормящем море
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В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины

В Крыму главу тренировочного центра сборных команд наградят за спасение тонущего мужчины

15:52 01.09.2026
 
© Администрация города Феодосии Республики КрымПляж в Феодосии
Пляж в Феодосии
© Администрация города Феодосии Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Директор Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Сергей Донич будет награжден медалью МЧС России за спасение тонущего в море мужчины. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России
Инцидент произошел 29 августа в акватории поселка Семидворье в Алуште. Увидев мужчину, которого захлестывали волны в 15 метрах от берега, он без раздумий бросился на помощь.
"Несмотря на сильный штормовой ветер и высокие волны, отличная физическая подготовка позволила Сергею быстро преодолеть бушующую стихию. Добравшись до утопающего, он вытащил его на берег. На суше он немедленно приступил к сердечно-легочной реанимации и продолжал ее до самого приезда бригады скорой помощи", - рассказали в ГУ МЧС.
За проявленное мужество и самоотверженность Сергея Донича представят к медали МЧС России "За спасение погибающих на водах".
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