https://crimea.ria.ru/20260901/v-krymu-glavu-trenirovochnogo-tsentra-nagradyat-za-spasenie-tonuschego-muzhchiny-1159000246.html
В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины
В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины
Директор Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Сергей Донич будет награжден медалью МЧС России за спасение тонущего в... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T15:52
2026-09-01T15:52
2026-09-01T15:52
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
черное море
алушта
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148273919_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a773a5a44864a8d9a1eee2af5b742ea3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Директор Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Сергей Донич будет награжден медалью МЧС России за спасение тонущего в море мужчины. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС РоссииИнцидент произошел 29 августа в акватории поселка Семидворье в Алуште. Увидев мужчину, которого захлестывали волны в 15 метрах от берега, он без раздумий бросился на помощь.За проявленное мужество и самоотверженность Сергея Донича представят к медали МЧС России "За спасение погибающих на водах".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадомСпасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистовВ Крыму двух детей и взрослого спасли в штормящем море
крым
черное море
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148273919_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f56c89a82196f6c650dbf04b9638482f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, черное море, алушта, происшествия
В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины
В Крыму главу тренировочного центра сборных команд наградят за спасение тонущего мужчины