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В Крыму 1 сентября открылись новые школы - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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В Крыму 1 сентября открылись новые школы
В Крыму 1 сентября открылись новые школы - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Крыму 1 сентября открылись новые школы
1 сентября в Крыму открыли свои двери три новые общеобразовательные школы, в том числе школа в Симферополе на 500 мест. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T13:09
2026-09-01T13:09
крым
новости крыма
симферополь
школа
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 1 сентября в Крыму открыли свои двери три новые общеобразовательные школы, в том числе школа в Симферополе на 500 мест. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Константинов также отметил, что в действующих крымских школах и детских садах проведены косметические и капитальные ремонты, закуплено оборудование, созданы новые образовательные площадки.Ранее минобразования Крыма сообщало, что 1 сентября в республике начнут работать три новые школы: в Феодосии – на 800 мест, в Симферопольском районе – на 600 мест и в Симферополе – на 500.Всего с осени в республике появится 900 новых школьных мест. До конца года завершится строительство учебного заведения на 350 мест в микрорайоне Луговое в Симферополе. Также к концу года отремонтируют еще одну школу Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России появится новый стандарт обучения для младших классовВ Севастополе учителям поднимут зарплатуКак будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, симферополь, школа, владимир константинов
В Крыму 1 сентября открылись новые школы

В Крыму 1 сентября открылись новые школы на 1900 мест

13:09 01.09.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСВ Симферополе открыли школу № 45
В Симферополе открыли школу № 45
© Канал Владимира Константинова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 1 сентября в Крыму открыли свои двери три новые общеобразовательные школы, в том числе школа в Симферополе на 500 мест. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"1 сентября в Крыму открыты новые образовательные учреждения, в том числе школа №45 в Симферополе на 500 мест. Здесь созданы самые современные условия для всестороннего развития детей, сформирован крепкий педагогический коллектив, в состав которого входят в том числе молодые специалисты", - написал глава крымского парламента в своем канале в МАКС.
© Канал Владимира Константинова в МАКСВ Симферополе открыли школу № 45
В Симферополе открыли школу № 45
© Канал Владимира Константинова в МАКС
В Симферополе открыли школу № 45
Константинов также отметил, что в действующих крымских школах и детских садах проведены косметические и капитальные ремонты, закуплено оборудование, созданы новые образовательные площадки.
Ранее минобразования Крыма сообщало, что 1 сентября в республике начнут работать три новые школы: в Феодосии – на 800 мест, в Симферопольском районе – на 600 мест и в Симферополе – на 500.
Всего с осени в республике появится 900 новых школьных мест. До конца года завершится строительство учебного заведения на 350 мест в микрорайоне Луговое в Симферополе. Также к концу года отремонтируют еще одну школу Симферополе.
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КрымНовости КрымаСимферопольШколаВладимир Константинов
 
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