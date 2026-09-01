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В Крыму 1 сентября открылись новые школы

В Крыму 1 сентября открылись новые школы - РИА Новости Крым, 01.09.2026

В Крыму 1 сентября открылись новые школы

1 сентября в Крыму открыли свои двери три новые общеобразовательные школы, в том числе школа в Симферополе на 500 мест. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T13:09

2026-09-01T13:09

2026-09-01T13:09

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 1 сентября в Крыму открыли свои двери три новые общеобразовательные школы, в том числе школа в Симферополе на 500 мест. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Константинов также отметил, что в действующих крымских школах и детских садах проведены косметические и капитальные ремонты, закуплено оборудование, созданы новые образовательные площадки.Ранее минобразования Крыма сообщало, что 1 сентября в республике начнут работать три новые школы: в Феодосии – на 800 мест, в Симферопольском районе – на 600 мест и в Симферополе – на 500.Всего с осени в республике появится 900 новых школьных мест. До конца года завершится строительство учебного заведения на 350 мест в микрорайоне Луговое в Симферополе. Также к концу года отремонтируют еще одну школу Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России появится новый стандарт обучения для младших классовВ Севастополе учителям поднимут зарплатуКак будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, школа, владимир константинов