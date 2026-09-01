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В Коктебеле выгорело 10 гектаров сухостоя
В Коктебеле выгорело 10 гектаров сухостоя - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Коктебеле выгорело 10 гектаров сухостоя
В Коктебеле ликвидирован ландшафтный пожар на площади 10 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, сухая трава на открытой... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Коктебеле ликвидирован ландшафтный пожар на площади 10 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, сухая трава на открытой местности загорелась накануне.Изначально огонь охватил 600 квадратных метров.Уточняется, что кроме силы и средства МЧС, в пожаротушении были задействованы специалисты лесхоза и волонтеры. Работу огнеборцев осложнял порывистый ветер и сложная рельефная местность. Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено. Всего к тушению привлекали 89 человека и 23 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар в Бахчисарайском районе локализованЛес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУПожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам
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В Коктебеле выгорело 10 гектаров сухостоя
В Коктебеле на площади 10 гектаров потушили ландшафтный пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Коктебеле ликвидирован ландшафтный пожар на площади 10 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, сухая трава на открытой местности загорелась накануне.
Изначально огонь охватил 600 квадратных метров.
"Пожар ликвидирован на площади 10 га", – проинформировали в МЧС во вторник.
Уточняется, что кроме силы и средства МЧС, в пожаротушении были задействованы специалисты лесхоза и волонтеры.
Работу огнеборцев осложнял порывистый ветер и сложная рельефная местность. Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено. Всего к тушению привлекали 89 человека и 23 единицы техники.
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