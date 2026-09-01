https://crimea.ria.ru/20260901/v-kieve-progremeli-vzryvy--1158985228.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Киеве прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в ночь на 1 сентября в Киеве. Пожары зафиксированы в разных районах украинской столицы. Об этом сообщает областная военная... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T06:16
2026-09-01T06:16
2026-09-01T06:16
украина
удары по украине
взрыв
киев
виталий кличко
новости сво
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150420782_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e54e869b5dbab28104a2f998eef1ccc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на 1 сентября в Киеве. Пожары зафиксированы в разных районах украинской столицы. Об этом сообщает областная военная администрация. Воздушная тревога в Киеве была объявлена в два часа ночи. Громко было в Соломенском и Днепровском районах."В Днепровском районе зафиксировано возгорание на территории нежилого сектора", - говорится в сообщении.По данным мэра Киева Виталия Кличко, также есть повреждения и пожары в Дарницком и Голосеевском районах.30 августа Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнениеВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дроновГрупповые удары по Украине - что поражено
украина
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150420782_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_baa9028350983bb7d6d04bfbba497932.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, взрыв, киев, виталий кличко, новости сво, новости, в мире
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы