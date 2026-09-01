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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Киеве прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в ночь на 1 сентября в Киеве. Пожары зафиксированы в разных районах украинской столицы. Об этом сообщает областная военная... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T06:16
2026-09-01T06:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на 1 сентября в Киеве. Пожары зафиксированы в разных районах украинской столицы. Об этом сообщает областная военная администрация. Воздушная тревога в Киеве была объявлена в два часа ночи. Громко было в Соломенском и Днепровском районах."В Днепровском районе зафиксировано возгорание на территории нежилого сектора", - говорится в сообщении.По данным мэра Киева Виталия Кличко, также есть повреждения и пожары в Дарницком и Голосеевском районах.30 августа Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнениеВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дроновГрупповые удары по Украине - что поражено
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РИА Новости Крым
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украина, удары по украине, взрыв, киев, виталий кличко, новости сво, новости, в мире
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

06:16 01.09.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на 1 сентября в Киеве. Пожары зафиксированы в разных районах украинской столицы. Об этом сообщает областная военная администрация.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в два часа ночи. Громко было в Соломенском и Днепровском районах.
"В Днепровском районе зафиксировано возгорание на территории нежилого сектора", - говорится в сообщении.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, также есть повреждения и пожары в Дарницком и Голосеевском районах.
30 августа Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА ВСУ.
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УкраинаУдары по УкраинеВзрывКиевВиталий КличкоНовости СВОНовостиВ мире
 
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