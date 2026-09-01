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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 01.09.2026

В Киеве прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в ночь на 1 сентября в Киеве. Пожары зафиксированы в разных районах украинской столицы. Об этом сообщает областная военная... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T06:16

2026-09-01T06:16

2026-09-01T06:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на 1 сентября в Киеве. Пожары зафиксированы в разных районах украинской столицы. Об этом сообщает областная военная администрация. Воздушная тревога в Киеве была объявлена в два часа ночи. Громко было в Соломенском и Днепровском районах."В Днепровском районе зафиксировано возгорание на территории нежилого сектора", - говорится в сообщении.По данным мэра Киева Виталия Кличко, также есть повреждения и пожары в Дарницком и Голосеевском районах.30 августа Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнениеВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дроновГрупповые удары по Украине - что поражено

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, взрыв, киев, виталий кличко, новости сво, новости, в мире