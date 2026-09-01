https://crimea.ria.ru/20260901/v-kieve-porazheny-zavody-po-vypusku-raket-flamingo-i-aerostatov-dlya-bpla-1158988278.html

В Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛА

В Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛА - РИА Новости Крым, 01.09.2026

В Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛА

Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям в Киеве, производящим комплектующие для ракет "Фламинго" и аэростаты для доставки беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T09:35

2026-09-01T09:35

2026-09-01T09:44

министерство обороны рф

украина

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вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям в Киеве, производящим комплектующие для ракет "Фламинго" и аэростаты для доставки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Ведомство сообщило о массированном ударе в ночь на вторник высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах "Одесса" и "Черноморск".Также удар нанесен по киевскому промышленному предприятию ООО "Аэробавовна", изготавливающему аэростаты для доставки и обеспечения управления беспилотными летательными аппаратами большой и средней дальности, в том числе типа "Хорнет".Кроме того, в украинской столице поражено локомотивное депо Дарница, осуществляющее ремонт железнодорожных локомотивов и являющееся одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка, задействованного для доставки военных грузов.В Киевской области разбиты цех сборки, дооснащения и хранения безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе, обеспечивающая горюче-смазочными материалами ВСУ.В Одессе и Одесской области под удар попали ТЭЦ и три электроподстанции, обеспечивавшие функционирование портовой инфраструктуры, а также цех сборки БПЛА.В порту "Черноморск" уничтожены два склада с военно-техническим имуществом, а также пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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