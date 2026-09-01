https://crimea.ria.ru/20260901/v-kieve-porazheny-zavody-po-vypusku-raket-flamingo-i-aerostatov-dlya-bpla-1158988278.html
В Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛА
В Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛА - РИА Новости Крым, 01.09.2026
В Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛА
Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям в Киеве, производящим комплектующие для ракет "Фламинго" и аэростаты для доставки беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T09:35
2026-09-01T09:35
2026-09-01T09:44
министерство обороны рф
украина
удары по украине
киев
киевская область
одесса
одесская область
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152718033_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_641dbe1ac6d3af5a78955ebdef9aaa7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям в Киеве, производящим комплектующие для ракет "Фламинго" и аэростаты для доставки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Ведомство сообщило о массированном ударе в ночь на вторник высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах "Одесса" и "Черноморск".Также удар нанесен по киевскому промышленному предприятию ООО "Аэробавовна", изготавливающему аэростаты для доставки и обеспечения управления беспилотными летательными аппаратами большой и средней дальности, в том числе типа "Хорнет".Кроме того, в украинской столице поражено локомотивное депо Дарница, осуществляющее ремонт железнодорожных локомотивов и являющееся одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка, задействованного для доставки военных грузов.В Киевской области разбиты цех сборки, дооснащения и хранения безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе, обеспечивающая горюче-смазочными материалами ВСУ.В Одессе и Одесской области под удар попали ТЭЦ и три электроподстанции, обеспечивавшие функционирование портовой инфраструктуры, а также цех сборки БПЛА.В порту "Черноморск" уничтожены два склада с военно-техническим имуществом, а также пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
киевская область
одесса
одесская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152718033_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2b860ca3d4532eceab481d57b7459a78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, украина, удары по украине, киев, киевская область, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, новости
В Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛА
Армия России поразила в Киеве предприятия по выпуску ракет "Фламинго"
09:35 01.09.2026 (обновлено: 09:44 01.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям в Киеве, производящим комплектующие для ракет "Фламинго" и аэростаты для доставки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
Ведомство сообщило о массированном ударе
в ночь на вторник высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах "Одесса" и "Черноморск".
"В Киеве поражено промышленное предприятие ООО "Файер Пойнт", производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также твердотопливные ускорители", - говорится в сообщении.
Также удар нанесен по киевскому промышленному предприятию ООО "Аэробавовна", изготавливающему аэростаты для доставки и обеспечения управления беспилотными летательными аппаратами большой и средней дальности, в том числе типа "Хорнет".
Кроме того, в украинской столице поражено локомотивное депо Дарница, осуществляющее ремонт железнодорожных локомотивов и являющееся одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка, задействованного для доставки военных грузов.
В Киевской области разбиты цех сборки, дооснащения и хранения безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе, обеспечивающая горюче-смазочными материалами ВСУ.
В Одессе и Одесской области под удар попали ТЭЦ и три электроподстанции, обеспечивавшие функционирование портовой инфраструктуры, а также цех сборки БПЛА.
В порту "Одесса" поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой и шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами, поставленными ВСУ западными странами, уточнили в Минобороны.
В порту "Черноморск" уничтожены два склада с военно-техническим имуществом, а также пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.