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Украина вводит жесткий режим экономии бюджета - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Украина вводит жесткий режим экономии бюджета
Украина вводит жесткий режим экономии бюджета - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Украина вводит жесткий режим экономии бюджета
Правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. Будут урезаны все расходы, кроме оборонных. Об этом заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T22:21
2026-09-01T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. Будут урезаны все расходы, кроме оборонных. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.При этом кабмин страны уже изыскал 70 миллиардов гривен (1,57 миллиарда долларов – ред.) на продолжение войны, указал он.Украина одновременно падает в две пропасти – долговую и демографическую, а новый транш от ЕС в 90 миллиардов евро на продолжение конфликта лишь ускорит это падение. Такое мнение РИА Новости Крым выразила ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ошеломляющая цифра: сколько каждый украинец должен странам ЗападаУдары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – АзаровУкраинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО
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украина, в мире, новости, бюджет
Украина вводит жесткий режим экономии бюджета

Украина переходит в режим жесткой экономии бюджетных средств

22:21 01.09.2026
 
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Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. Будут урезаны все расходы, кроме оборонных. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

"Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за потребностями обороны. При подготовке бюджета на 2027 год мы также должны исходить из принципа максимальной экономии каждой бюджетной гривны", – сказал Корецкий во время трансляции выступления в Верховной раде, слова которого приводит РИА Новости.

При этом кабмин страны уже изыскал 70 миллиардов гривен (1,57 миллиарда долларов – ред.) на продолжение войны, указал он.
Украина одновременно падает в две пропасти – долговую и демографическую, а новый транш от ЕС в 90 миллиардов евро на продолжение конфликта лишь ускорит это падение. Такое мнение РИА Новости Крым выразила ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
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