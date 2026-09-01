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Украина вводит жесткий режим экономии бюджета
Украина вводит жесткий режим экономии бюджета - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Украина вводит жесткий режим экономии бюджета
Правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. Будут урезаны все расходы, кроме оборонных. Об этом заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. Будут урезаны все расходы, кроме оборонных. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.При этом кабмин страны уже изыскал 70 миллиардов гривен (1,57 миллиарда долларов – ред.) на продолжение войны, указал он.Украина одновременно падает в две пропасти – долговую и демографическую, а новый транш от ЕС в 90 миллиардов евро на продолжение конфликта лишь ускорит это падение. Такое мнение РИА Новости Крым выразила ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ошеломляющая цифра: сколько каждый украинец должен странам ЗападаУдары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – АзаровУкраинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО
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украина, в мире, новости, бюджет
Украина вводит жесткий режим экономии бюджета
Украина переходит в режим жесткой экономии бюджетных средств