https://crimea.ria.ru/20260901/udary-po-ukraine-segodnya-chto-razbito-v-kieve-i-odesse-1158986343.html

Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и Одессе

Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и Одессе - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и Одессе

Массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности нанесен по Киеву и Одессе в ночь на вторник. Поражены объекты... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T08:00

2026-09-01T08:00

2026-09-01T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности нанесен по Киеву и Одессе в ночь на вторник. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и порты. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате удара в Киеве и Киевской области разбиты предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ.В Одессе и Одесской области поражена инфраструктура портов "Одесса" и "Черноморск", где хранились грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы, добавили в военном ведомстве.Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве. По данным местных властей, пожары и повреждения зафиксированы в ряде районов украинской столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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