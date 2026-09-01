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Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и Одессе - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и Одессе
Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и Одессе - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и Одессе
Массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности нанесен по Киеву и Одессе в ночь на вторник. Поражены объекты... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T08:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности нанесен по Киеву и Одессе в ночь на вторник. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и порты. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате удара в Киеве и Киевской области разбиты предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ.В Одессе и Одесской области поражена инфраструктура портов "Одесса" и "Черноморск", где хранились грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы, добавили в военном ведомстве.Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве. По данным местных властей, пожары и повреждения зафиксированы в ряде районов украинской столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво, в мире, новости, всу (вооруженные силы украины), энергосистема украины, киев, киевская область, одесса, одесская область
Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и Одессе

Удары по Украине: в Киеве и Одессе поражены порты и топливно-энергетический комплекс

08:00 01.09.2026 (обновлено: 08:07 01.09.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности нанесен по Киеву и Одессе в ночь на вторник. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и порты. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате удара в Киеве и Киевской области разбиты предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ.
В Одессе и Одесской области поражена инфраструктура портов "Одесса" и "Черноморск", где хранились грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы, добавили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве. По данным местных властей, пожары и повреждения зафиксированы в ряде районов украинской столицы.
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