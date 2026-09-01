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Тяжело раненного ВСУ в Херсонской области мальчика направили на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Тяжело раненного ВСУ в Херсонской области мальчика направили на лечение в Крым
Тяжело раненного ВСУ в Херсонской области мальчика направили на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Тяжело раненного ВСУ в Херсонской области мальчика направили на лечение в Крым
13-летний мальчик, который получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области, направлен на лечение в Крым. Об этом сообщил в своих... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T14:11
2026-09-01T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен– РИА Новости Крым. 13-летний мальчик, который получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области, направлен на лечение в Крым. Об этом сообщил в своих соцсетях сенатор от региона Юрий Кастюкевич."Подросток, который получил серьезные травмы в результате атаки беспилотника в районе села Таврийское Голопристанского района Херсонской области, направлен на лечение в Крым &lt;…&gt; Созвонились с министром здравоохранения Республики Алексеем Натаровым, будем сопровождать пострадавшего мальчика", - написал он.По информации сенатора, в Скадовской больнице ребенка экстренно прооперировали.Ранее во вторник сообщалось, что 13-летний подросток был тяжело ранен при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончалсяУдар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены домаДроны ВСУ атакуют Московскую область – ранены ребенок и взрослый
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, крым, херсонская область, больница, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Тяжело раненного ВСУ в Херсонской области мальчика направили на лечение в Крым

В Крым на лечение направили тяжело раненного ВСУ мальчика из Херсонской области

14:11 01.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен– РИА Новости Крым. 13-летний мальчик, который получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области, направлен на лечение в Крым. Об этом сообщил в своих соцсетях сенатор от региона Юрий Кастюкевич.
"Подросток, который получил серьезные травмы в результате атаки беспилотника в районе села Таврийское Голопристанского района Херсонской области, направлен на лечение в Крым <…> Созвонились с министром здравоохранения Республики Алексеем Натаровым, будем сопровождать пострадавшего мальчика", - написал он.
По информации сенатора, в Скадовской больнице ребенка экстренно прооперировали.
Ранее во вторник сообщалось, что 13-летний подросток был тяжело ранен при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области.
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