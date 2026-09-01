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Тяжело раненного ВСУ в Херсонской области мальчика направили на лечение в Крым

Тяжело раненного ВСУ в Херсонской области мальчика направили на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Тяжело раненного ВСУ в Херсонской области мальчика направили на лечение в Крым

13-летний мальчик, который получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области, направлен на лечение в Крым. Об этом сообщил в своих... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T14:11

2026-09-01T14:11

2026-09-01T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен– РИА Новости Крым. 13-летний мальчик, который получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области, направлен на лечение в Крым. Об этом сообщил в своих соцсетях сенатор от региона Юрий Кастюкевич."Подросток, который получил серьезные травмы в результате атаки беспилотника в районе села Таврийское Голопристанского района Херсонской области, направлен на лечение в Крым <…> Созвонились с министром здравоохранения Республики Алексеем Натаровым, будем сопровождать пострадавшего мальчика", - написал он.По информации сенатора, в Скадовской больнице ребенка экстренно прооперировали.Ранее во вторник сообщалось, что 13-летний подросток был тяжело ранен при целенаправленной атаке ВСУ по Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончалсяУдар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены домаДроны ВСУ атакуют Московскую область – ранены ребенок и взрослый

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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