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Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов

Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов

Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества ШОС в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов, доля рубля во взаиморасчетах со... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T09:18

2026-09-01T09:18

2026-09-01T09:18

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шос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества ШОС в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов, доля рубля во взаиморасчетах со странами объединения составляет 98%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке."Товарооборот России со странами Шанхайской организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. Во взаиморасчетах наших государств все шире используют национальные валюты, в операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%", - сказал Путин.Российский лидер подчеркнул, что ШОС на сегодня фактически является крупнейшим региональным объединением не только на евразийском континенте, но и в мире в целом."За четверть века Шанхайская организация прошла по-настоящему большой путь. Напомню, что учрежденная в 2001 году по инициативе шести государств – России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира", - указал глава государства.Участники Шанхайской организации активно взаимодействуют в политике, экономике, гуманитарной сфере. И такое взаимодействие помогает обеспечивать планомерное и устойчивое развитие каждого из государств, способствует формированию на нашем общем евразийском континенте атмосферы мира и стабильности, доверия и сотрудничества, добавил президент РФ.Путин также подчеркнул, что страны ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов.Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым Путин встретился с президентом УзбекистанаОт двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), шос, саммит шос-2026 в бишкеке, экономика, россия, новости, киргизия