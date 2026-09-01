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Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% в этом году – Путин

Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% в этом году – Путин - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% в этом году – Путин

Товарооборот России и Таджикистана развивается хорошими темпами, рост в первом полугодии 2026 года составил 25%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T16:48

2026-09-01T16:48

2026-09-01T16:48

саммит шос-2026 в бишкеке

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Товарооборот России и Таджикистана развивается хорошими темпами, рост в первом полугодии 2026 года составил 25%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.Он отметил, что 320 предприятий работает с российским участием в Таджикистане, и свыше 96% всех транзакций осуществляется в национальных валютах.Российский лидер добавил, что согласно плану, взаимная торговля должна вырасти в 2,5 раза к 2030 году.Также глава российского государства отметил совместную заинтересованную работу на гуманитарном треке. В Душанбе работает российско-таджикский университет, а а вузах РФ обучаются более 35 тысяч таджикистанских студентов.Также страны работают в сфере безопасности.Эмомали Рахмон подчеркнул, что отношения РФ и Таджикистана стран имеют позитивную динамику, они успешно развиваются по всем направлениям."Стабильную динамику имеет торгово-экономическое взаимодействие, на хорошем уровне налажено сотрудничество в вопросах безопасности и в гуманитарной сфере. В Душанбе ускоренными темпами идет строительство центра для одаренных детей и здание русского драмтеатра имени Маяковского", – отметил он.Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал расширить Совбез ООН за счет стран Глобального Юга и ВостокаЛидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию – о чем документТоварооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит шос-2026 в бишкеке, владимир путин (политик), россия, таджикистан, эмомали рахмон, новости, сотрудничество, в мире