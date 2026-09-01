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Sputnik запустил спецпроект "Странная история" об Украине
Sputnik запустил спецпроект "Странная история" об Украине - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Sputnik запустил спецпроект "Странная история" об Украине
Вы знали, что украинцы жили в Палеолите, а древняя Русь на самом деле была "Русью-Украиной"? Спецпроект Sputnik "Странная история" расскажет о том, как киевский РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T16:09
2026-09-01T16:09
2026-09-01T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вы знали, что украинцы жили в Палеолите, а древняя Русь на самом деле была "Русью-Украиной"? Спецпроект Sputnik "Странная история" расскажет о том, как киевский режим переписывает исторические события в угоду нацистским настроениям.Скоро украинские дети узнают в школах "правду" о прошлом, которую якобы подло скрывают историки всего мира. Sputnik изучил их учебники, чтобы показать, какой фэнтезийный мир создали для школьников украинские власти и историки. Он далек от реального прошлого, зато отлично объясняет, кто здесь вечная жертва, а кто вечный враг.Первый выпуск смотрите на всех ресурсах Sputnik 1 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Sputnik запустил спецпроект "Странная история" об Украине
Спецпроект "Странная история" о деградации Украины выпустил Sputnik
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вы знали, что украинцы жили в Палеолите, а древняя Русь на самом деле была "Русью-Украиной"? Спецпроект Sputnik "Странная история" расскажет о том, как киевский режим переписывает исторические события в угоду нацистским настроениям.
Скоро украинские дети узнают в школах "правду" о прошлом, которую якобы подло скрывают историки всего мира. Sputnik изучил их учебники, чтобы показать, какой фэнтезийный мир создали для школьников украинские власти и историки. Он далек от реального прошлого, зато отлично объясняет, кто здесь вечная жертва, а кто вечный враг.
Первый выпуск смотрите на всех ресурсах Sputnik 1 сентября.
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