https://crimea.ria.ru/20260901/sputnik-zapustil-spetsproekt-strannaya-istoriya-ob-ukraine-1158999845.html

Sputnik запустил спецпроект "Странная история" об Украине

Sputnik запустил спецпроект "Странная история" об Украине - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Sputnik запустил спецпроект "Странная история" об Украине

Вы знали, что украинцы жили в Палеолите, а древняя Русь на самом деле была "Русью-Украиной"? Спецпроект Sputnik "Странная история" расскажет о том, как киевский РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T16:09

2026-09-01T16:09

2026-09-01T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вы знали, что украинцы жили в Палеолите, а древняя Русь на самом деле была "Русью-Украиной"? Спецпроект Sputnik "Странная история" расскажет о том, как киевский режим переписывает исторические события в угоду нацистским настроениям.Скоро украинские дети узнают в школах "правду" о прошлом, которую якобы подло скрывают историки всего мира. Sputnik изучил их учебники, чтобы показать, какой фэнтезийный мир создали для школьников украинские власти и историки. Он далек от реального прошлого, зато отлично объясняет, кто здесь вечная жертва, а кто вечный враг.Первый выпуск смотрите на всех ресурсах Sputnik 1 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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