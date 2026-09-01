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Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе
Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе
В этом году более 90 выпускников школ Энергодара и близлежащих сел поступили в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета по... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T21:38
2026-09-01T21:38
заэс (запорожская атомная электростанция)
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севастопольский государственный университет (севгу)
атомная энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В этом году более 90 выпускников школ Энергодара и близлежащих сел поступили в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета по целевым договорам. Всего же в рамках программы образование с дальнейшим трудоустройством на Запорожской АЭС уже получают 290 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе станции.Программа целевого обучения действует уже три года, уточнили в пресс-службе.Кроме того, продолжается работа по созданию Политехнического колледжа – филиала СевГУ в Энергодаре.В этом учебном году все школы Энергодара пока работают в дистанционном формате. Для того чтобы дети могли продолжать обучение, оказывается комплексная поддержка.Так, при поддержке Росатома и Запорожской АЭС для школ Энергодара покупают более 700 планшетов. Также для учеников организован доступ к сетевой онлайн-школе Росатома, лекции, онлайн-занятия с педагогами-волонтерами по наиболее востребованным предметам. В этом году в Энергодаре 108 первоклассников, добавили перечислили в пресс-служб.Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенкуВ России ввели в эксплуатацию 17 новых школВ России появится новый стандарт обучения для младших классов
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), атомная энергетика, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, новости севастополя, запорожская область
Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе

В Севастополе по целевым договорам для Запорожской АЭС обучаются 290 студентов

21:38 01.09.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Институте ядерной энергии и промышленности СевГУ модернизировали учебную лабораторию на кафедре "Ядерные энергетические установки"
В Институте ядерной энергии и промышленности СевГУ модернизировали учебную лабораторию на кафедре Ядерные энергетические установки
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В этом году более 90 выпускников школ Энергодара и близлежащих сел поступили в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета по целевым договорам. Всего же в рамках программы образование с дальнейшим трудоустройством на Запорожской АЭС уже получают 290 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
Программа целевого обучения действует уже три года, уточнили в пресс-службе.

"Продолжается подготовка будущих специалистов для атомной отрасли. В этом году 91 выпускник школ Энергодара и близлежащих сел поступил в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета по целевым договорам. По договорам целевого обучения для Запорожской АЭС уже получают образование 290 человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается работа по созданию Политехнического колледжа филиала СевГУ в Энергодаре.

"В современных условиях провести ремонт и открыть колледж к 1 сентября пока не представляется возможным. Однако образовательный процесс уже организован: 28 абитуриентов из Энергодара будут временно обучаться в Морском колледже СевГУ в Севастополе с проживанием в общежитии. После готовности Политехнического колледжа студенты будут переведены в Энергодар", – отметили на ЗАЭС.

В этом учебном году все школы Энергодара пока работают в дистанционном формате. Для того чтобы дети могли продолжать обучение, оказывается комплексная поддержка.
Так, при поддержке Росатома и Запорожской АЭС для школ Энергодара покупают более 700 планшетов. Также для учеников организован доступ к сетевой онлайн-школе Росатома, лекции, онлайн-занятия с педагогами-волонтерами по наиболее востребованным предметам. В этом году в Энергодаре 108 первоклассников, добавили перечислили в пресс-служб.
Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников.
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