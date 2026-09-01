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Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе

Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе

В этом году более 90 выпускников школ Энергодара и близлежащих сел поступили в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета по... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T21:38

2026-09-01T21:38

2026-09-01T21:38

заэс (запорожская атомная электростанция)

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севастопольский государственный университет (севгу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В этом году более 90 выпускников школ Энергодара и близлежащих сел поступили в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета по целевым договорам. Всего же в рамках программы образование с дальнейшим трудоустройством на Запорожской АЭС уже получают 290 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе станции.Программа целевого обучения действует уже три года, уточнили в пресс-службе.Кроме того, продолжается работа по созданию Политехнического колледжа – филиала СевГУ в Энергодаре.В этом учебном году все школы Энергодара пока работают в дистанционном формате. Для того чтобы дети могли продолжать обучение, оказывается комплексная поддержка.Так, при поддержке Росатома и Запорожской АЭС для школ Энергодара покупают более 700 планшетов. Также для учеников организован доступ к сетевой онлайн-школе Росатома, лекции, онлайн-занятия с педагогами-волонтерами по наиболее востребованным предметам. В этом году в Энергодаре 108 первоклассников, добавили перечислили в пресс-служб.Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенкуВ России ввели в эксплуатацию 17 новых школВ России появится новый стандарт обучения для младших классов

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2026

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