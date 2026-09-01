https://crimea.ria.ru/20260901/spetsialistov-dlya-zaporozhskoy-aes-obuchayut-v-sevastopole-1158995200.html
Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе
Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе
В этом году более 90 выпускников школ Энергодара и близлежащих сел поступили в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета по... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T21:38
2026-09-01T21:38
2026-09-01T21:38
заэс (запорожская атомная электростанция)
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
атомная энергетика
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новости
новости севастополя
запорожская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154337252_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a41162709f9dbaf5f99fac2c50172d6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В этом году более 90 выпускников школ Энергодара и близлежащих сел поступили в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета по целевым договорам. Всего же в рамках программы образование с дальнейшим трудоустройством на Запорожской АЭС уже получают 290 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе станции.Программа целевого обучения действует уже три года, уточнили в пресс-службе.Кроме того, продолжается работа по созданию Политехнического колледжа – филиала СевГУ в Энергодаре.В этом учебном году все школы Энергодара пока работают в дистанционном формате. Для того чтобы дети могли продолжать обучение, оказывается комплексная поддержка.Так, при поддержке Росатома и Запорожской АЭС для школ Энергодара покупают более 700 планшетов. Также для учеников организован доступ к сетевой онлайн-школе Росатома, лекции, онлайн-занятия с педагогами-волонтерами по наиболее востребованным предметам. В этом году в Энергодаре 108 первоклассников, добавили перечислили в пресс-служб.Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенкуВ России ввели в эксплуатацию 17 новых школВ России появится новый стандарт обучения для младших классов
заэс (запорожская атомная электростанция)
севастополь
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154337252_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_df2e4fc80fabde618487f1fa837078ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), атомная энергетика, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, новости севастополя, запорожская область
Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе
В Севастополе по целевым договорам для Запорожской АЭС обучаются 290 студентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В этом году более 90 выпускников школ Энергодара и близлежащих сел поступили в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета по целевым договорам. Всего же в рамках программы образование с дальнейшим трудоустройством на Запорожской АЭС уже получают 290 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
Программа целевого обучения действует уже три года, уточнили в пресс-службе.
"Продолжается подготовка будущих специалистов для атомной отрасли. В этом году 91 выпускник школ Энергодара и близлежащих сел поступил в Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета по целевым договорам. По договорам целевого обучения для Запорожской АЭС уже получают образование 290 человек", – говорится в сообщении.
Кроме того, продолжается работа по созданию Политехнического колледжа – филиала СевГУ в Энергодаре.
"В современных условиях провести ремонт и открыть колледж к 1 сентября пока не представляется возможным. Однако образовательный процесс уже организован: 28 абитуриентов из Энергодара будут временно обучаться в Морском колледже СевГУ в Севастополе с проживанием в общежитии. После готовности Политехнического колледжа студенты будут переведены в Энергодар", – отметили на ЗАЭС.
В этом учебном году все школы Энергодара пока работают в дистанционном формате. Для того чтобы дети могли продолжать обучение, оказывается комплексная поддержка.
Так, при поддержке Росатома и Запорожской АЭС для школ Энергодара покупают более 700 планшетов. Также для учеников организован доступ к сетевой онлайн-школе Росатома, лекции, онлайн-занятия с педагогами-волонтерами по наиболее востребованным предметам. В этом году в Энергодаре 108 первоклассников, добавили перечислили в пресс-служб.
Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал
, что в республике за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: