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Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главное за день

Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главное за день

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Продвижение армии России в зоне спецоперации. Остановка техприсоединения абонентов в Крыму к сетям газо- РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T22:55

2026-09-01T22:55

2026-09-01T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Продвижение армии России в зоне спецоперации. Остановка техприсоединения абонентов в Крыму к сетям газо- и электроснабжения. Старт продаж субсидированного бензина на полуострове. День знаний и новые школы в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Саммит ШОСЛидеры стран Шанхайской организации сотрудничества во вторник подписали декларацию по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной безопасности.Президент России Владимир Путин на заседании глав государств в формате "ШОС плюс" на саммите в Бишкеке призвал расширять состав Совета безопасности ООН за счет стран Глобального Юга и Востока. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества ШОС в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов, доля рубля во взаиморасчетах со странами объединения составляет 98%.Успехи армии РФРоссийские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области. В Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛА, локомотивное депо Дарница – один из ключевых пунктов, задействованных в доставке военных грузов. Такжероссийские военные поразили логистический центр ВСУ в Одесской области и сухогрузы с грузом для ВСУ. На всех направлениях фронта за сутки боев в зоне спецоперации уничтожены 1325 боевиков киевского режима.Остановка техприсоединений в КрымуВ Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону. По данным министра, в ближайшее время предприятия возобновят работу по выполнению технологических присоединений.Бензин по 100 рублейКрыму во вторник на заправочных станциях в продаже появился бензин марки АИ-95 по цене 100 рублей за литр. Накануне старт продаж субсидированного топлива анонсировали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как сообщил 1 сентября председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно.День знанийВо вторник, 1 сентября, в Крыму за парты сели 223 тысячи учеников. Из них порядка 20 тысяч – первоклассники, главные герои сегодняшнего праздника. Школьников и учителей с Днем знаний поздравил глава республики Сергей Аксенов. Как сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. 1 сентября в региона открыли свои двери три новые общеобразовательные школы, в том числе школа в Симферополе на 500 мест.Всех российских школьников студентов и учителей с Днем знаний поздравил Президент России Владимир Путин. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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