Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главное за день
Саммит Шанхайской организации сотрудничества и День знаний в Крыму – главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Продвижение армии России в зоне спецоперации. Остановка техприсоединения абонентов в Крыму к сетям газо- и электроснабжения. Старт продаж субсидированного бензина на полуострове. День знаний и новые школы в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Саммит ШОС
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества во вторник подписали декларацию по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной безопасности.
Президент России Владимир Путин на заседании глав государств в формате "ШОС плюс" на саммите в Бишкеке призвал расширять состав Совета безопасности ООН за счет стран Глобального Юга и Востока. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества ШОС в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов, доля рубля во взаиморасчетах со странами объединения составляет 98%.
Успехи армии РФ
Российские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области. В Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛА, локомотивное депо Дарница – один из ключевых пунктов, задействованных в доставке военных грузов. Такжероссийские военные поразили логистический центр ВСУ в Одесской области и сухогрузы с грузом для ВСУ. На всех направлениях фронта за сутки боев в зоне спецоперации уничтожены 1325 боевиков киевского режима.
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Остановка техприсоединений в Крыму
В Крыму временно приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону. По данным министра, в ближайшее время предприятия возобновят работу по выполнению технологических присоединений.
Бензин по 100 рублей
Крыму во вторник на заправочных станциях в продаже появился бензин марки АИ-95 по цене 100 рублей за литр. Накануне старт продаж субсидированного топлива анонсировали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как сообщил 1 сентября председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно.
День знаний
Во вторник, 1 сентября, в Крыму за парты сели 223 тысячи учеников. Из них порядка 20 тысяч – первоклассники, главные герои сегодняшнего праздника. Школьников и учителей с Днем знаний поздравил глава республики Сергей Аксенов. Как сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. 1 сентября в региона открыли свои двери три новые общеобразовательные школы, в том числе школа в Симферополе на 500 мест.
Всех российских школьников студентов и учителей с Днем знаний поздравил Президент России Владимир Путин. Он пожелал новому поколению верить в себя и идти только вперед.