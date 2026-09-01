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Садовое товарищество горит под Симферополем

Садовое товарищество горит под Симферополем - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Садовое товарищество горит под Симферополем

Пожар на территории заброшенного садового товарищества произошел во вторник в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T12:59

2026-09-01T12:59

2026-09-01T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Пожар на территории заброшенного садового товарищества произошел во вторник в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Тушение осложняется жарой и ветром. Сейчас ликвидации привлечены отделения МЧС, водовозки и волонтеры администрации – всего 32 человека и 12 единиц техники. Группировка сил и средств наращивается. К месту направлена аэромобильная группировка, чтоб не дать распространиться пламени, добавили в пресс-службе.В Коктебеле во вторник ликвидирован ландшафтный пожар на площади 10 гектаров. Как сообщали в МЧС, сухая трава на открытой местности загорелась накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар в Бахчисарайском районе локализованГорит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктамПожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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