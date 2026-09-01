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Садовое товарищество горит под Симферополем - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Садовое товарищество горит под Симферополем
Садовое товарищество горит под Симферополем - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Садовое товарищество горит под Симферополем
Пожар на территории заброшенного садового товарищества произошел во вторник в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T12:59
2026-09-01T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Пожар на территории заброшенного садового товарищества произошел во вторник в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Тушение осложняется жарой и ветром. Сейчас ликвидации привлечены отделения МЧС, водовозки и волонтеры администрации – всего 32 человека и 12 единиц техники. Группировка сил и средств наращивается. К месту направлена аэромобильная группировка, чтоб не дать распространиться пламени, добавили в пресс-службе.В Коктебеле во вторник ликвидирован ландшафтный пожар на площади 10 гектаров. Как сообщали в МЧС, сухая трава на открытой местности загорелась накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар в Бахчисарайском районе локализованГорит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктамПожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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симферопольский район, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Садовое товарищество горит под Симферополем

Под Симферополем горит садовое товарищество на площади 10 гектаров

12:59 01.09.2026 (обновлено: 13:00 01.09.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Пожар на территории заброшенного садового товарищества произошел во вторник в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"По предварительной информации, возгорание произошло на территории заброшенного садоводчества на площади 10 га", – проинформировали в ведомстве.
Тушение осложняется жарой и ветром. Сейчас ликвидации привлечены отделения МЧС, водовозки и волонтеры администрации – всего 32 человека и 12 единиц техники. Группировка сил и средств наращивается. К месту направлена аэромобильная группировка, чтоб не дать распространиться пламени, добавили в пресс-службе.
В Коктебеле во вторник ликвидирован ландшафтный пожар на площади 10 гектаров. Как сообщали в МЧС, сухая трава на открытой местности загорелась накануне.
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