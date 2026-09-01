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С началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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С началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше
С началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше - РИА Новости Крым, 01.09.2026
С началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше
Количество общественного транспорта увеличат на маршрутах Симферополя с началом осенне-зимнего сезона. Уже с первого сентября 338 единиц автобусов и... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T15:40
2026-09-01T16:48
георгий сухацкий
симферополь
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Количество общественного транспорта увеличат на маршрутах Симферополя с началом осенне-зимнего сезона. Уже с первого сентября 338 единиц автобусов и троллейбусов будут осуществлять перевозку граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Также, по информации гостя студии, будет разработан новый реестр городских маршрутов, включающий возобновленные и новые пути следования транспорта."Возобновление старых маршрутов, которые ранее функционировали, является актуальным для наших пассажиров. Так, автобусный маршрут № 62 – Пневматика – микрорайон Загородный, возобновит свое движение. Мы провели процедуру определения нового перевозчика, сейчас он готовит подвижной состав для выхода на линию. Ориентировочный срок начала его работы – 8 сентября", – также рассказал гость эфира.По словам начальника управления транспорта, также возобновлен ранее существовавший маршрут №53, который соединяет 7-ю городскую больницу и микрорайона Крымская Роза, следуя через центральную часть города, железнодорожный вокзал и гипермаркет "Ашан"."Крымская Роза сегодня становится более обжитым районом, где вводятся в эксплуатацию новые дома, запущены торговые объекты. Соответственно, дополнительно к 81 маршруту, который сегодня обслуживает микрорайон двумя единицами подвижного состава, будет функционировать маршрут №53. Ориентировочный срок две-три недели для заключения договора и подготовки подвижного состава к выходу на линию", – заверил спикер.Также появится ряд изменений и в троллейбусных маршрутах, добавил Георгий Сухацкий."Есть ряд корректировок – это вынужденные меры, которые требуют принятия определенных решений. 17 троллейбусный маршрут работает сегодня четырьмя единицами. Ранее он следовал до нового аэропорта, но был сокращен до пгт Грэсовский. Совместно с коллегами, с "Крымтроллейбусом" мы разработали и согласовали расписание движения под эти четыре единицы и сокращенную схему. Данный маршрут соединяет Каменский массив, нижнюю его часть, улицу Сельскую, Хошкельды, следует через Московское кольцо, улицу Кечкеметскую до пгт Грэсовского. Большую часть лета он не функционировал", – обозначил собеседник.Также возобновил движение и маршрут 4А, который соединяет микрорайон Марьино и улицу Арабатскую, следуя через центральную часть города от улицы Куйбышева до улицы Лермонтова."Он не работал также большую часть лета, но возобновил свое движение одной единицей подвижного состава. Вторая единица должна выйти в перспективе в течение месяца", – дополнил он.С сегодняшнего дня, в том числе, изменилась схема движения троллейбусного маршрута №15. Теперь, следуя из микрорайона Маршала Жукова, он осуществляет заезд на улицу Аэрофлотскую, сказал Георгий Сухацкий."Данное решение ранее рассматривалось рабочей группой по транспорту и были предложены такие меры. Они связаны с обращением прокуратуры Республики Крым. При переезде в новое здание прокуратура инициировала дополнительное транспортное обслуживание, так как появилось больше сотрудников, больше посетителей у здания. Соответственно, плюс к этому у нас строится в данном микрорайоне жилой комплекс, который будет вводиться в эксплуатацию и так же, как и Крымская Роза, будет густонаселенным. Поэтому такие решения на сегодняшний день одобрены рабочей группой и внедрены с сегодняшнего дня", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусамиВ Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"По запросу людей: сервис оценки транспорта могут запустить в Крыму
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96
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георгий сухацкий, симферополь, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
С началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше

338 единиц подвижного состава вышло на улицы города Симферополя 1 сентября

15:40 01.09.2026 (обновлено: 16:48 01.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Количество общественного транспорта увеличат на маршрутах Симферополя с началом осенне-зимнего сезона. Уже с первого сентября 338 единиц автобусов и троллейбусов будут осуществлять перевозку граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

"На наших маршрутах, по согласованию с Министерством транспорта, с оперативным штабом корректируется количество подвижного состава на линии. Так, из 338 единиц техники, которые у нас в осенне-весенне-зимний период установлены к работе, в летний период мы снизили количество подвижного состава до 309 единиц. Сегодня, с первого сентября, в рамках договорных отношений с нашими коллегами и перевозчиками уже должно выйти 338 единиц подвижного состава. Ежедневно мы контролируем выход подвижного состава на линию", – рассказал спикер.

Также, по информации гостя студии, будет разработан новый реестр городских маршрутов, включающий возобновленные и новые пути следования транспорта.
"Возобновление старых маршрутов, которые ранее функционировали, является актуальным для наших пассажиров. Так, автобусный маршрут № 62 – Пневматика – микрорайон Загородный, возобновит свое движение. Мы провели процедуру определения нового перевозчика, сейчас он готовит подвижной состав для выхода на линию. Ориентировочный срок начала его работы – 8 сентября", – также рассказал гость эфира.
По словам начальника управления транспорта, также возобновлен ранее существовавший маршрут №53, который соединяет 7-ю городскую больницу и микрорайона Крымская Роза, следуя через центральную часть города, железнодорожный вокзал и гипермаркет "Ашан".
"Крымская Роза сегодня становится более обжитым районом, где вводятся в эксплуатацию новые дома, запущены торговые объекты. Соответственно, дополнительно к 81 маршруту, который сегодня обслуживает микрорайон двумя единицами подвижного состава, будет функционировать маршрут №53. Ориентировочный срок две-три недели для заключения договора и подготовки подвижного состава к выходу на линию", – заверил спикер.
Также появится ряд изменений и в троллейбусных маршрутах, добавил Георгий Сухацкий.
"Есть ряд корректировок – это вынужденные меры, которые требуют принятия определенных решений. 17 троллейбусный маршрут работает сегодня четырьмя единицами. Ранее он следовал до нового аэропорта, но был сокращен до пгт Грэсовский. Совместно с коллегами, с "Крымтроллейбусом" мы разработали и согласовали расписание движения под эти четыре единицы и сокращенную схему. Данный маршрут соединяет Каменский массив, нижнюю его часть, улицу Сельскую, Хошкельды, следует через Московское кольцо, улицу Кечкеметскую до пгт Грэсовского. Большую часть лета он не функционировал", – обозначил собеседник.
Также возобновил движение и маршрут 4А, который соединяет микрорайон Марьино и улицу Арабатскую, следуя через центральную часть города от улицы Куйбышева до улицы Лермонтова.
"Он не работал также большую часть лета, но возобновил свое движение одной единицей подвижного состава. Вторая единица должна выйти в перспективе в течение месяца", – дополнил он.
С сегодняшнего дня, в том числе, изменилась схема движения троллейбусного маршрута №15. Теперь, следуя из микрорайона Маршала Жукова, он осуществляет заезд на улицу Аэрофлотскую, сказал Георгий Сухацкий.
"Данное решение ранее рассматривалось рабочей группой по транспорту и были предложены такие меры. Они связаны с обращением прокуратуры Республики Крым. При переезде в новое здание прокуратура инициировала дополнительное транспортное обслуживание, так как появилось больше сотрудников, больше посетителей у здания. Соответственно, плюс к этому у нас строится в данном микрорайоне жилой комплекс, который будет вводиться в эксплуатацию и так же, как и Крымская Роза, будет густонаселенным. Поэтому такие решения на сегодняшний день одобрены рабочей группой и внедрены с сегодняшнего дня", – подытожил собеседник.
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