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Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области
Российские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T12:08
2026-09-01T12:08
2026-09-01T12:28
новости сво
запорожская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.В воскресенье стало известно о взятии российскими войсками двух населенных пунктов в Сумской области. Днем ранее российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области
Еще два населенных пункта в Запорожской области перешли под контроль российских военных
12:08 01.09.2026 (обновлено: 12:28 01.09.2026)