https://crimea.ria.ru/20260901/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-dva-naselennykh-punkta-v-zaporozhskoy-oblasti-1158992570.html

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области

Российские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T12:08

2026-09-01T12:08

2026-09-01T12:28

новости сво

запорожская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.В воскресенье стало известно о взятии российскими войсками двух населенных пунктов в Сумской области. Днем ранее российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф