Рейтинг@Mail.ru
Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260901/rossiya-pytaetsya-okazyvat-pomosch-iranu-v-slozhnoy-situatsii---putin-1158998992.html
Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин
Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин
Москва пытается оказывать помощь Тегерану в тяжелой ситуации, поставляет необходимые товары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T15:21
2026-09-01T16:58
владимир путин (политик)
новости
россия
масуд пезешкиан
иран
саммит шос-2026 в бишкеке
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/01/1158998850_0:295:3114:2048_1920x0_80_0_0_2bc3294027e3060fbb871daa2f020652.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Москва пытается оказывать помощь Тегерану в тяжелой ситуации, поставляет необходимые товары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Путин отметил, что Москва приветствовала заключение в июне этого года ирано-американского меморандума о прекращении огня. Но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким.Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию России во время конфликта и санкций со стороны США. Москва поддержала Тегеран и в ООН, и в других международных организациях, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и УкраиныСША ввели антииранские санкции против более чем 60 организаций и судовПочему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение
https://crimea.ria.ru/20260817/iran-i-ssha-gotovyatsya-k-eskalatsii-chego-zhdat-miru-i-rossii-1158553577.html
россия
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/01/1158998850_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_318eb06f0a387d34b37170d453917674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, россия, масуд пезешкиан, иран, саммит шос-2026 в бишкеке
Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин

Россия поставляет Ирану нужные товары в нынешней сложной ситуации – Путин

15:21 01.09.2026 (обновлено: 16:58 01.09.2026)
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Президент Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Москва пытается оказывать помощь Тегерану в тяжелой ситуации, поставляет необходимые товары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

"В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары мы поставляем", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что Москва приветствовала заключение в июне этого года ирано-американского меморандума о прекращении огня. Но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким.

"Мы восхищаемся вашим мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы", – подчеркнул глава российского государства.

Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию России во время конфликта и санкций со стороны США. Москва поддержала Тегеран и в ООН, и в других международных организациях, подчеркнул он.

"Отношения между нашими странами находятся на стратегическом уровне. Мы уверены, что так и нужно противостоять односторонней политике США. И все те санкции, которые принимают в отношении нас, мы можем нейтрализовать. В таких рамках, как ШОС и другие организации, мы можем обходить все односторонние действия и сотрудничать на многостороннем уровне", – добавил Пезешкиан.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Протесты против военной операции США и Израиля в Иране - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
17 августа, 22:54
Иран и США готовятся к эскалации: чего ждать миру и России
Читайте также на РИА Новости Крым:
Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины
США ввели антииранские санкции против более чем 60 организаций и судов
Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение
 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияМасуд ПезешкианИранСаммит ШОС-2026 в Бишкеке
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Путин и Эрдоган проводят переговоры в Бишкеке
16:48Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% в этом году – Путин
16:27В Севастополе упал лифт с людьми – приговор суда
16:16Не уступил дорогу: в Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
16:09Sputnik запустил спецпроект "Странная история" об Украине
15:52В Крыму главу тренировочного центра наградят за спасение тонущего мужчины
15:40С началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше
15:21Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин
15:10Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла
14:49Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму
14:30Бьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР
14:11Тяжело раненного ВСУ в Херсонской области мальчика направили на лечение в Крым
13:59РФ совместно с Китаем и Монголией проведут учения по защите от диверсантов
13:48На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах
13:37Вторая мировая в цифрах – инфографика к 87 годовщине начала войны
13:19Огонь на всех фронтах: в зоне СВО горят боевики и техника ВСУ
13:09В Крыму 1 сентября открылись новые школы
12:59Сад горит под Симферополем на площади 10 гектаров
12:45Путин призвал расширить Совбез ООН за счет стран Глобального Юга и Востока
12:32ВТБ запустил онлайн-банк для детей с шести лет
Лента новостейМолния