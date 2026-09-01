Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин
Россия поставляет Ирану нужные товары в нынешней сложной ситуации – Путин
15:21 01.09.2026 (обновлено: 16:58 01.09.2026)
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Москва пытается оказывать помощь Тегерану в тяжелой ситуации, поставляет необходимые товары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
"В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары мы поставляем", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что Москва приветствовала заключение в июне этого года ирано-американского меморандума о прекращении огня. Но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким.
"Мы восхищаемся вашим мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы", – подчеркнул глава российского государства.
Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию России во время конфликта и санкций со стороны США. Москва поддержала Тегеран и в ООН, и в других международных организациях, подчеркнул он.
"Отношения между нашими странами находятся на стратегическом уровне. Мы уверены, что так и нужно противостоять односторонней политике США. И все те санкции, которые принимают в отношении нас, мы можем нейтрализовать. В таких рамках, как ШОС и другие организации, мы можем обходить все односторонние действия и сотрудничать на многостороннем уровне", – добавил Пезешкиан.
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