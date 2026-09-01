https://crimea.ria.ru/20260901/rossiya-pytaetsya-okazyvat-pomosch-iranu-v-slozhnoy-situatsii---putin-1158998992.html

Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин

Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации - Путин

Москва пытается оказывать помощь Тегерану в тяжелой ситуации, поставляет необходимые товары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T15:21

2026-09-01T15:21

2026-09-01T16:58

владимир путин (политик)

новости

россия

масуд пезешкиан

иран

саммит шос-2026 в бишкеке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Москва пытается оказывать помощь Тегерану в тяжелой ситуации, поставляет необходимые товары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Путин отметил, что Москва приветствовала заключение в июне этого года ирано-американского меморандума о прекращении огня. Но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким.Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию России во время конфликта и санкций со стороны США. Москва поддержала Тегеран и в ООН, и в других международных организациях, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и УкраиныСША ввели антииранские санкции против более чем 60 организаций и судовПочему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение

https://crimea.ria.ru/20260817/iran-i-ssha-gotovyatsya-k-eskalatsii-chego-zhdat-miru-i-rossii-1158553577.html

россия

иран

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, масуд пезешкиан, иран, саммит шос-2026 в бишкеке