Рейтинг@Mail.ru
Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260901/rossiya-gotovit-otvetnye-mery-na-yadernye-missii-nato-1158992104.html
Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО
Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО
Москва вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерного оружия и участвовать в "ядерных миссиях" альянса. Об... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T11:51
2026-09-01T11:51
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
ядерное оружие
ядерное сдерживание
нато
александр грушко
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5969632c502b73ef36ad694a28ce10fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Москва вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерного оружия и участвовать в "ядерных миссиях" альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.Грушко, в частности, отметил Финляндию, которая сняла запрет на размещение у себя ядерного оружия. "В прошлом Россия не могла себе такого представить", подчеркнул дипломат.Парламент Финляндии в июне одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва оперативно отреагирует на это решение Хельсинки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_bac4410a693076eae2b7b2e1ef91d407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), ядерное оружие, ядерное сдерживание, нато, александр грушко, новости
Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО

Россия готовит ответ на стремление стран НАТО размещать у себя ядерное оружие – МИД

11:51 01.09.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Москва вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерного оружия и участвовать в "ядерных миссиях" альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Конечно, в нашем военном планировании, в разработке возможных ответных мер или мер предосторожности, мы вынуждены учитывать эту реальность", - приводит его слова РИА Новости.
Грушко, в частности, отметил Финляндию, которая сняла запрет на размещение у себя ядерного оружия. "В прошлом Россия не могла себе такого представить", подчеркнул дипломат.
Парламент Финляндии в июне одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.
Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва оперативно отреагирует на это решение Хельсинки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Ядерное оружиеЯдерное сдерживаниеНАТОАлександр ГрушкоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала