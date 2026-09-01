https://crimea.ria.ru/20260901/rossiya-gotovit-otvetnye-mery-na-yadernye-missii-nato-1158992104.html
Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО
Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО
Москва вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерного оружия и участвовать в "ядерных миссиях" альянса. Об... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T11:51
2026-09-01T11:51
2026-09-01T11:51
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
ядерное оружие
ядерное сдерживание
нато
александр грушко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Москва вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерного оружия и участвовать в "ядерных миссиях" альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.Грушко, в частности, отметил Финляндию, которая сняла запрет на размещение у себя ядерного оружия. "В прошлом Россия не могла себе такого представить", подчеркнул дипломат.Парламент Финляндии в июне одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва оперативно отреагирует на это решение Хельсинки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), ядерное оружие, ядерное сдерживание, нато, александр грушко, новости
Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО
Россия готовит ответ на стремление стран НАТО размещать у себя ядерное оружие – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Москва вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерного оружия и участвовать в "ядерных миссиях" альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Конечно, в нашем военном планировании, в разработке возможных ответных мер или мер предосторожности, мы вынуждены учитывать эту реальность", - приводит его слова РИА Новости.
Грушко, в частности, отметил Финляндию, которая сняла запрет на размещение у себя ядерного оружия. "В прошлом Россия не могла себе такого представить", подчеркнул дипломат.
Парламент Финляндии в июне одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.
Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва оперативно отреагирует на это решение Хельсинки.
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