https://crimea.ria.ru/20260901/rossiya-gotovit-otvetnye-mery-na-yadernye-missii-nato-1158992104.html

Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО

Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО

Москва вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерного оружия и участвовать в "ядерных миссиях" альянса. Об... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T11:51

2026-09-01T11:51

2026-09-01T11:51

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

ядерное оружие

ядерное сдерживание

нато

александр грушко

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5969632c502b73ef36ad694a28ce10fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Москва вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерного оружия и участвовать в "ядерных миссиях" альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.Грушко, в частности, отметил Финляндию, которая сняла запрет на размещение у себя ядерного оружия. "В прошлом Россия не могла себе такого представить", подчеркнул дипломат.Парламент Финляндии в июне одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва оперативно отреагирует на это решение Хельсинки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), ядерное оружие, ядерное сдерживание, нато, александр грушко, новости