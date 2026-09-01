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РФ совместно с Китаем и Монголией проведут учения по защите от диверсантов

РФ совместно с Китаем и Монголией проведут учения по защите от диверсантов - РИА Новости Крым, 01.09.2026

РФ совместно с Китаем и Монголией проведут учения по защите от диверсантов

Пограничные войска сразу трех стран - Китая, России и Монголии - проведут в начале сентября совместные учения по противодействию диверсантам и разведчикам. Об... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T13:59

2026-09-01T13:59

2026-09-01T13:59

китай

россия

монголия

новости

учения

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Пограничные войска сразу трех стран - Китая, России и Монголии - проведут в начале сентября совместные учения по противодействию диверсантам и разведчикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны КНР.Название учений - "Пограничное сотрудничество-2026", его главная тема - предотвращение и пресечение разведывательно-диверсионной деятельности в приграничных районах.Трехсторонние учения "Пограничное сотрудничество" пройдут во второй раз. Как отметили в Минобороны КНР, их цель состоит в дальнейшем укреплении стратегического взаимного доверия, углублении пограничного сотрудничества и совместном поддержании безопасности и стабильности в приграничных районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности"Россия наконец показывает зубы": эксперт оценил визит Путина на КурилыУчастие Путина в учениях Тихоокеанского флота стало сигналом США – мнение

китай

россия

монголия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, монголия, новости, учения, безопасность