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Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит – Ушаков - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит – Ушаков
Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит – Ушаков - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит – Ушаков
Президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС, который... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T20:55
2026-09-01T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента Юрий Ушаков.По словам Ушакова, Си Цзиньпинь как хозяин упомянул, что прибудет на предстоящий саммит, и судя по всему, там будет Трамп.Встреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры В августе Ушаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае, отметив, что, если лидеры будут присутствовать на одном и том же саммите, то они неизбежно встретятся и переговорят.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность проведения трехстороннего саммита президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что такое мероприятие возможно "только для фиксации договоренностей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия движется к завершению украинского конфликта – ПутинРоссия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным – ПутинНовые удары ВС РФ по объектам на Украине развеяли миф о Западе – мнение
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РИА Новости Крым
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новости, россия, владимир путин (политик), китай, си цзиньпин (председатель кнр), сша, дональд трамп, юрий ушаков
Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит – Ушаков

Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит в ноябре – Ушаков

20:55 01.09.2026 (обновлено: 21:55 01.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Си Цзиньпинь как хозяин упомянул, что прибудет на предстоящий саммит, и судя по всему, там будет Трамп.
"И, очевидно, приедет Путин тоже, как приглашенный. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней, мере с каждым обязательно встретиться (президенту РФ – ред.)", – сказал Ушаков, отметив, что эта тема затрагивалась на встрече Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке.
Встреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры
В августе Ушаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае, отметив, что, если лидеры будут присутствовать на одном и том же саммите, то они неизбежно встретятся и переговорят.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность проведения трехстороннего саммита президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что такое мероприятие возможно "только для фиксации договоренностей".
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НовостиРоссияВладимир Путин (политик)КитайСи Цзиньпин (председатель КНР)СШАДональд ТрампЮрий Ушаков
 
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