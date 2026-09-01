https://crimea.ria.ru/20260901/putin-tramp-i-si-tszinpin-mogut-provesti-trekhstoronniy-sammit--ushakov-1159011711.html

Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит – Ушаков

Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит – Ушаков - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит – Ушаков

Президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС, который... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T20:55

2026-09-01T20:55

2026-09-01T21:55

новости

россия

владимир путин (политик)

китай

си цзиньпин (председатель кнр)

сша

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146314132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ee9b86d428865179d4224ce9c27e40a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента Юрий Ушаков.По словам Ушакова, Си Цзиньпинь как хозяин упомянул, что прибудет на предстоящий саммит, и судя по всему, там будет Трамп.Встреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры В августе Ушаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае, отметив, что, если лидеры будут присутствовать на одном и том же саммите, то они неизбежно встретятся и переговорят.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность проведения трехстороннего саммита президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что такое мероприятие возможно "только для фиксации договоренностей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия движется к завершению украинского конфликта – ПутинРоссия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным – ПутинНовые удары ВС РФ по объектам на Украине развеяли миф о Западе – мнение

россия

китай

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, владимир путин (политик), китай, си цзиньпин (председатель кнр), сша, дональд трамп, юрий ушаков