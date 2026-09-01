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Путин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризм - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Путин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризм
Путин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризм - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Путин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризм
Президент России Владимир Путин назвал угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского заблокировать российское небо и сделать его полностью небезопасным для РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T23:23
2026-09-01T23:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского заблокировать российское небо и сделать его полностью небезопасным для полетов гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по завершении юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.Ранее Зеленский в своем ТГ-канале пригрозил России "роями украинских беспилотников в ее воздушном пространстве в таком количестве, что гражданской авиации среди дронов не место". Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным", призвав авиакомпании, совершающие полеты над территорией РФ, учесть это.И подчеркнул, что Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но с террористами переговоров не ведут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, украина, владимир путин (политик), владимир зеленский
Путин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризм

Путин: слова о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризм

23:23 01.09.2026 (обновлено: 23:50 01.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского заблокировать российское небо и сделать его полностью небезопасным для полетов гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по завершении юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Ранее Зеленский в своем ТГ-канале пригрозил России "роями украинских беспилотников в ее воздушном пространстве в таком количестве, что гражданской авиации среди дронов не место". Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным", призвав авиакомпании, совершающие полеты над территорией РФ, учесть это.

"Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать угрозы по "закрытию неба", – сказал российский лидер.

И подчеркнул, что Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но с террористами переговоров не ведут.

"Они (нынешние киевские власти – ред.) просят у нас возобновления переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут", – сказал Путин журналистам. ​

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НовостиРоссияУкраинаВладимир Путин (политик)Владимир Зеленский
 
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