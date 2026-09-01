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Путин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетике - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Путин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетике
Путин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетике - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Путин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетике
Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре, сообщил президент России... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T23:27
2026-09-01T23:50
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре, сообщил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник прибыл в Киргизию, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, россия, владимир путин (политик), украина, удары по украине
Путин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетике

Путин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетике

23:27 01.09.2026 (обновлено: 23:50 01.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник прибыл в Киргизию, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч.
"Вооруженным силам Российской Федерации дано указание по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины", – сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию, отметив, что удары будут наноситься в ответ на атаки по российским объектам.
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НовостиРоссияВладимир Путин (политик)УкраинаУдары по Украине
 
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