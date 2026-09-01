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Путин призвал расширить Совбез ООН за счет стран Глобального Юга и Востока - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Путин призвал расширить Совбез ООН за счет стран Глобального Юга и Востока
Путин призвал расширить Совбез ООН за счет стран Глобального Юга и Востока - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Путин призвал расширить Совбез ООН за счет стран Глобального Юга и Востока
Президент России Владимир Путин призвал расширять состав Совета безопасности ООН за счет стран Глобального Юга и Востока. Об этом российский лидер заявил на... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T12:45
2026-09-01T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал расширять состав Совета безопасности ООН за счет стран Глобального Юга и Востока. Об этом российский лидер заявил на заседании глав государств в формате "ШОС плюс" на саммите в Бишкеке.Он также отметил, что необходимо в целом адаптировать ООН к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям.При этом ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов, а ее Устав и впредь должен оставаться ключевым источником международного права, подчеркнул российский лидер.Президент России также указал, что сегодня речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и необратимый характер.Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию – о чем документТоварооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларовОт двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, совет безопасности оон, саммит шос-2026 в бишкеке, владимир путин (политик), в мире
Путин призвал расширить Совбез ООН за счет стран Глобального Юга и Востока

Необходимо расширить состав Совбеза ООН за счет стран Глобального Юга и Востока – Путин

12:45 01.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкСаммит ШОС в Киргизии
Саммит ШОС в Киргизии
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал расширять состав Совета безопасности ООН за счет стран Глобального Юга и Востока. Об этом российский лидер заявил на заседании глав государств в формате "ШОС плюс" на саммите в Бишкеке.
"Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности. Расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального Юга и Востока", – сказал Путин.
Он также отметил, что необходимо в целом адаптировать ООН к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям.
При этом ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов, а ее Устав и впредь должен оставаться ключевым источником международного права, подчеркнул российский лидер.
"Без сомнения Организация Объединенных Наций принадлежит и в будущем должна принадлежать центральная роль в мировых делах", – добавил Путин.
Президент России также указал, что сегодня речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и необратимый характер.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.
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НовостиСовет безопасности ООНСаммит ШОС-2026 в БишкекеВладимир Путин (политик)В мире
 
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