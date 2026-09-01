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Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов
Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов
Президент РФ Владимир Путин назвал слухи о проведении новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов в Государственную думу информационной атакой. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-01T23:43
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новости сво
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал слухи о проведении новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов в Государственную думу информационной атакой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, частичная мобилизация
Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов

Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов

23:43 01.09.2026 (обновлено: 00:00 02.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал слухи о проведении новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов в Государственную думу информационной атакой.

"Это информационная атака на Россию", – заявил глава государства на пресс-конференции по завершении юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

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Новости СВОВладимир Путин (политик)РоссияВооруженные силы РоссииЧастичная мобилизация
 
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