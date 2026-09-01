https://crimea.ria.ru/20260901/putin-otvetil-na-vopros-o-mobilizatsii-v-rossii-1159013444.html

Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов

Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов

Президент РФ Владимир Путин назвал слухи о проведении новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов в Государственную думу информационной атакой. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-01T23:43

2026-09-01T23:43

2026-09-02T00:00

новости сво

владимир путин (политик)

россия

вооруженные силы россии

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал слухи о проведении новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов в Государственную думу информационной атакой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260901/putin-rossiyskoy-armii-dano-poruchenie-po-naneseniyu-masshtabnykh-udarov-po-ukrainskoy-energetike-1159013242.html

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, частичная мобилизация