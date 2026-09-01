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Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов
Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов
Президент РФ Владимир Путин назвал слухи о проведении новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов в Государственную думу информационной атакой. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-01T23:43
2026-09-01T23:43
2026-09-02T00:00
новости сво
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал слухи о проведении новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов в Государственную думу информационной атакой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260901/putin-rossiyskoy-armii-dano-poruchenie-po-naneseniyu-masshtabnykh-udarov-po-ukrainskoy-energetike-1159013242.html
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новости сво, владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, частичная мобилизация
Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов
Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов
23:43 01.09.2026 (обновлено: 00:00 02.09.2026)