https://crimea.ria.ru/20260901/prirodnyy-pozhar-v-bakhchisarayskom-rayone-lokalizovan--1158985872.html
Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован
Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован
Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 4,5 га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T07:43
2026-09-01T07:43
2026-09-01T07:43
крым
новости крыма
бахчисарайский район
пожар
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158926761_0:0:1377:776_1920x0_80_0_0_64b06d3716d4e11712706a146baf6f71.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 4,5 га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Пожар начался в воскресенье в горах Бахчисарайского района. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, огонь распространился на площади 2,5 га. Позже площадь выросла.Работу огнеборцев осложнял не только порывистый ветер от 12 до 15 м/с, но и сложная рельефная местность. Благодаря действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый деньВ Симферополе на пожаре погиб человекВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1d/1158926761_126:0:1377:938_1920x0_80_0_0_77bdaea430d73dc52ab1ac37eb67d882.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, бахчисарайский район, пожар, гу мчс рф по республике крым
Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован
Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 4,5 га - МЧС