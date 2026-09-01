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Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован
Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован
Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 4,5 га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T07:43
2026-09-01T07:43
крым
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бахчисарайский район
пожар
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 4,5 га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Пожар начался в воскресенье в горах Бахчисарайского района. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, огонь распространился на площади 2,5 га. Позже площадь выросла.Работу огнеборцев осложнял не только порывистый ветер от 12 до 15 м/с, но и сложная рельефная местность. Благодаря действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый деньВ Симферополе на пожаре погиб человекВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован

Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 4,5 га - МЧС

07:43 01.09.2026
 
© МЧС РоссииПожар в Бахчисарайском районе
Пожар в Бахчисарайском районе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Природный пожар в Бахчисарайском районе локализован на площади 4,5 га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Пожар начался в воскресенье в горах Бахчисарайского района. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, огонь распространился на площади 2,5 га. Позже площадь выросла.
"В 07:00 пожар локализован на площади 4,5 га", - проинформировали в МЧС.
Работу огнеборцев осложнял не только порывистый ветер от 12 до 15 м/с, но и сложная рельефная местность. Благодаря действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено.
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КрымНовости КрымаБахчисарайский районПожарГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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