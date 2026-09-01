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Погода в Крыму 1 сентября
Погода в Крыму 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Погода в Крыму 1 сентября
Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T00:01
2026-09-01T00:01
2026-09-01T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму 1 сентября
Погода в Крыму 1 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем 1 сентября местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на южном и восточном побережье до +22; днем +27…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.
В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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