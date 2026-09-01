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Погода в Крыму 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Погода в Крыму 1 сентября
Погода в Крыму 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Погода в Крыму 1 сентября
Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Погода в Крыму 1 сентября

Погода в Крыму 1 сентября

00:01 01.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый свет
Новый свет - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем 1 сентября местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на южном и восточном побережье до +22; днем +27…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.
В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрНовости КрымаКрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму 1 сентября
00:00Какой сегодня праздник: 1 сентября
22:41В Крыму работает ПВО
22:33Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день
22:21В Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии
22:09Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторник
21:45В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
21:39В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
21:21Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году
21:13Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде
21:07Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение
20:59Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым
20:58Склад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области
20:42Путин встретился с президентом Узбекистана
20:33180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день
20:20В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты
20:08"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
20:02Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение
19:57ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
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