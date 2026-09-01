https://crimea.ria.ru/20260901/ploschad-landshaftnogo-pozhara-pod-simferopolem-vyrosla--1158998444.html
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла
Площадь пожара на территории заброшенного сада в Симферопольском районе выросла почти вдвое – до 18 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T15:10
2026-09-01T15:10
2026-09-01T15:26
крым
новости крыма
симферопольский район
пожар
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара на территории заброшенного сада в Симферопольском районе выросла почти вдвое – до 18 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, к этому времени возгорание локализовано.Пожар произошел во вторник, площадь возгорания, согласно предыдущему сообщению МЧС, составляла в 10 га. Тушение усложняют жара и ветер. К этому часу пожар разросся.Всего к тушению пожара привлечено 82 человека и 16 единиц техники. Работа над ликвидацией продолжается.Прокуратура Крыма держит вопрос на контроле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле выгорело 10 гектаров сухостояПочему возникают пожары в лесах КрымаЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, симферопольский район, пожар, гу мчс рф по республике крым
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла
МЧС: пожар в заброшенных садах под Симферополем локализован на 18 гектарах
15:10 01.09.2026 (обновлено: 15:26 01.09.2026)