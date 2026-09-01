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Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла
Площадь пожара на территории заброшенного сада в Симферопольском районе выросла почти вдвое – до 18 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T15:10
2026-09-01T15:26
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симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара на территории заброшенного сада в Симферопольском районе выросла почти вдвое – до 18 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, к этому времени возгорание локализовано.Пожар произошел во вторник, площадь возгорания, согласно предыдущему сообщению МЧС, составляла в 10 га. Тушение усложняют жара и ветер. К этому часу пожар разросся.Всего к тушению пожара привлечено 82 человека и 16 единиц техники. Работа над ликвидацией продолжается.Прокуратура Крыма держит вопрос на контроле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле выгорело 10 гектаров сухостояПочему возникают пожары в лесах КрымаЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
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крым, новости крыма, симферопольский район, пожар, гу мчс рф по республике крым
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла

МЧС: пожар в заброшенных садах под Симферополем локализован на 18 гектарах

15:10 01.09.2026 (обновлено: 15:26 01.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара на территории заброшенного сада в Симферопольском районе выросла почти вдвое – до 18 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, к этому времени возгорание локализовано.
Пожар произошел во вторник, площадь возгорания, согласно предыдущему сообщению МЧС, составляла в 10 га. Тушение усложняют жара и ветер. К этому часу пожар разросся.
"Локализация на площади 18 гектаров", – проинформировали в ведомстве.
Всего к тушению пожара привлечено 82 человека и 16 единиц техники. Работа над ликвидацией продолжается.
Прокуратура Крыма держит вопрос на контроле.
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