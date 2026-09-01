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От атак ВСУ погибли семь детей и 46 взрослых жителей России - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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От атак ВСУ погибли семь детей и 46 взрослых жителей России
От атак ВСУ погибли семь детей и 46 взрослых жителей России - РИА Новости Крым, 01.09.2026
От атак ВСУ погибли семь детей и 46 взрослых жителей России
За неделю с 24 по 30 августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семь детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T08:11
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. За неделю с 24 по 30 августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семь детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его данным, за прошедшую семидневку ВСУ выпустили по гражданским объектам не менее 8382 боеприпасов.Как сообщалось, в Белгороде в воскресенье под атаку украинских боевиков попали сортировочный центр и хаб доставки Оzon. Погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, атаки всу, новости сво
От атак ВСУ погибли семь детей и 46 взрослых жителей России

Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя РФ

08:11 01.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. За неделю с 24 по 30 августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семь детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 383 мирных жителя: ранены 330 граждан, в том числе 38 несовершеннолетних; погибли 53 человека, в том числе семь детей", - цитирует Мирошника РИА Новости.
По его данным, за прошедшую семидневку ВСУ выпустили по гражданским объектам не менее 8382 боеприпасов.
Как сообщалось, в Белгороде в воскресенье под атаку украинских боевиков попали сортировочный центр и хаб доставки Оzon. Погибли два человека.
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РоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Родион МирошникАтаки ВСУНовости СВО
 
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