https://crimea.ria.ru/20260901/ogon-na-vsekh-frontakh-v-zone-svo-goryat-boeviki-i-tekhnika-vsu-1158993944.html

Огонь на всех фронтах: в зоне СВО горят боевики и техника ВСУ

Огонь на всех фронтах: в зоне СВО горят боевики и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Огонь на всех фронтах: в зоне СВО горят боевики и техника ВСУ

Еще 1325 боевиков и 92 единицы военной автомобильной техники потеряли ВСУ на всех направлениях фронта за сутки боев в зоне спецоперации, информирует во вторник... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T13:19

2026-09-01T13:19

2026-09-01T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Еще 1325 боевиков и 92 единицы военной автомобильной техники потеряли ВСУ на всех направлениях фронта за сутки боев в зоне спецоперации, информирует во вторник Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 210 боевиков киевского режиа, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожали свыше 180 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе польскую самоходную артустановка Krab, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Военнослужащие "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 210 военных, три боевые бронированные машины западного производства, 25 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 солдат, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Вражеская армия потеряла более 295 человек, три автомобиля и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожены до 65 боевиков ВСУ, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, цеха производства беспилотников, места хранения боевых частей и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Средства ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 1050 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 224 972 беспилотных летательных аппарата, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 775 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 340 орудий полевой артиллерии и минометов, 70 752 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской областиВ Киеве поражены заводы по выпуску ракет "Фламинго" и аэростатов для БПЛАБеспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу