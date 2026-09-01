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Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 1 сентября

Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 1 сентября

В ночь на вторник, 1 сентября, в Крыму работали системы ПВО, беспилотная опасность сохранялась до утра, из-за повреждений энергосистемы в некоторых районах... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T08:24

2026-09-01T08:24

2026-09-01T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник, 1 сентября, в Крыму работали системы ПВО, беспилотная опасность сохранялась до утра, из-за повреждений энергосистемы в некоторых районах сохраняются перебои с подачей электричества. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Крымский мост работал в штатном режиме.О работе ПВО на западе, востоке и в центре полуострова сообщалось в 22:38. Беспилотная опасность в Крыму сохранялась до 6:24 1 сентября, информирует Главное управление МЧС России по РК.Утром в "Крымэнерго" сообщили, что энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения.Крымский мост в течение ночи и утром во вторник работает в штатном режиме. Движение не перекрывалось. К 8 утра проезд по мостовому переходу свободен со стороны Керчи и Тамани.В Севастополе воздушная тревога не объявлялась.В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар, который вспыхнул в горах в воскресенье. Огонь охватил 4,5 гектара.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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