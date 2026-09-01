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Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 1 сентября
Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 1 сентября
В ночь на вторник, 1 сентября, в Крыму работали системы ПВО, беспилотная опасность сохранялась до утра, из-за повреждений энергосистемы в некоторых районах... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T08:24
2026-09-01T08:24
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новости крыма
новости севастополя
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник, 1 сентября, в Крыму работали системы ПВО, беспилотная опасность сохранялась до утра, из-за повреждений энергосистемы в некоторых районах сохраняются перебои с подачей электричества. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Крымский мост работал в штатном режиме.О работе ПВО на западе, востоке и в центре полуострова сообщалось в 22:38. Беспилотная опасность в Крыму сохранялась до 6:24 1 сентября, информирует Главное управление МЧС России по РК.Утром в "Крымэнерго" сообщили, что энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения.Крымский мост в течение ночи и утром во вторник работает в штатном режиме. Движение не перекрывалось. К 8 утра проезд по мостовому переходу свободен со стороны Керчи и Тамани.В Севастополе воздушная тревога не объявлялась.В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар, который вспыхнул в горах в воскресенье. Огонь охватил 4,5 гектара.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 1 сентября

Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 1 сентября

08:24 01.09.2026
 
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Рассвет над Ялтой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник, 1 сентября, в Крыму работали системы ПВО, беспилотная опасность сохранялась до утра, из-за повреждений энергосистемы в некоторых районах сохраняются перебои с подачей электричества. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Крымский мост работал в штатном режиме.
О работе ПВО на западе, востоке и в центре полуострова сообщалось в 22:38. Беспилотная опасность в Крыму сохранялась до 6:24 1 сентября, информирует Главное управление МЧС России по РК.
Утром в "Крымэнерго" сообщили, что энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения.
"Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения", - сказано в сообщении.
Крымский мост в течение ночи и утром во вторник работает в штатном режиме. Движение не перекрывалось. К 8 утра проезд по мостовому переходу свободен со стороны Керчи и Тамани.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении канала оперативной информации об обстановке на объекте.

В Севастополе воздушная тревога не объявлялась.
В Бахчисарайском районе Крыма локализовали природный пожар, который вспыхнул в горах в воскресенье. Огонь охватил 4,5 гектара.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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