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Не уступил дорогу: в Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
Не уступил дорогу: в Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Не уступил дорогу: в Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
В Феодосии водитель, который стал виновником смертельного ДТП, потому что не уступил дорогу другому автомобилю, получил два года колонии-поселения. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T16:16
2026-09-01T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии водитель, который стал виновником смертельного ДТП, потому что не уступил дорогу другому автомобилю, получил два года колонии-поселения. Об этом сообщили в прокуратуре республики Крым.Трагедия на дороге произошла в августе прошлого года. Подсудимый, находясь за рулем своего автомобиля, ехал по автодороге "Таврида – Керчь – Симферополь – Севастополь" в направлении города Керчи. При выполнении маневра перестроения из левой полосы движения в правую полосу он не убедился в его безопасности, не уступил дорогу другому автомобилю, в котором кроме водителя находились еще трое, рассказали в ведомстве.Решением суда виновник ДТП приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, еще 17 пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал докладВ Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поездСмертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости крыма, феодосия, прокуратура республики крым, транспорт, автомобиль, происшествия, дтп в крыму и севастополе
Не уступил дорогу: в Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
В Феодосии водитель-виновник смертельного ДТП получил два года колонии-поселения