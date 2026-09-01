https://crimea.ria.ru/20260901/nachalo-vtoroy-mirovoy-kak-eto-bylo-1158984464.html

Начало Второй мировой: как это было

Начало Второй мировой: как это было - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Начало Второй мировой: как это было

В этот день ровно 87 лет назад началась Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией. Крупнейшая в истории... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T07:34

2026-09-01T07:34

2026-09-01T07:34

вторая мировая война

история

в мире

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В этот день ровно 87 лет назад началась Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией. Крупнейшая в истории человечества.В войну оказалось втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанических театрах. Главной причиной Второй мировой войны стал курс Германии и ее союзников на насильственный передел мира.Жажда господстваВторая мировая явилась следствием обострения противоречий между крупнейшими странами мира, повлекшего за собой милитаризацию всех сфер общественной жизни. Предельного накала достигли противоречия — политические и экономические — между двумя группами стран: победительницами и побежденными в Первой мировой войне, а также между СССР и капиталистическими государствами.К переделу мира и завоеванию жизненного пространства стремились тогда наряду с Германией Италия и Япония. С приходом Адольфа Гитлера к власти в 1933 году Германия стала главной реакционной силой международного милитаризма. Фашистская программа завоевания мирового господства предусматривала возвращение прежних колоний, разгром Великобритании, Франции и представляла угрозу для США. Правящие круги Запада рассчитывали обезопасить свои страны от гитлеровской агрессии, направив ее на восток и столкнув Германию с СССР. Они способствовали возрождению военно-промышленной базы Германии, проводя политику "невмешательства" и "нейтралитета", поощряли агрессивные устремления Гитлера.Начавшийся в сентябре 1939-го первый период войны закончился 21 июня 1941 года.Так, 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. Великобритания и Франция 3 сентября объявили Германии войну. В апреле-июне 1940 года германские войска оккупировали Данию и Норвегию, 10 мая 1940 года вторглись в Бельгию (капитулировала 28 мая), Нидерланды (капитулировали 14 мая), Люксембург, а затем через их территории — во Францию (капитулировала 22 июня). 10 июня 1940 года в войну на стороне Германии вступила Италия. В апреле 1941 года Германия захватила территории Греции и Югославии. Таким образом, к концу первого периода все страны Западной и Центральной Европы оказались оккупированными фашистской Германией и Италией.Из Европы война перекинулась на другие континенты. Итало-немецкие войска развернули наступление в Северной Африке. Они рассчитывали осенью 1941 года приступить к завоеванию Среднего Востока, а затем Индии, где предполагалась встреча германских и японских войск.Неудавшийся "блицкриг"Второй период войны продолжался с 22 июня 1941 года по 18 ноября 1942 года.22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вступление последнего в войну определило ее новый качественный этап. 12 июля 1941 года было заключено соглашение между СССР и Великобританией о совместных действиях против Германии, 2 августа 1941 года — достигнуто соглашение с США о военно-экономическом сотрудничестве. 24 сентября СССР присоединился к Атлантической хартии (1941). На Московской конференции (29 сентября — 1 октября 1941 года) СССР, Великобритания и США рассмотрели вопрос о взаимных военных поставках. В августе-сентябре 1941 года советские и английские войска вступили в Иран, чем предотвратили опасность создания фашистских опорных баз на Ближнем Востоке.Первым крупным поражением вермахта явился разгром немецко-фашистских войск в Московской битве (1941-1942), в ходе которой был окончательно сорван фашистский "блицкриг" и развеян миф о непобедимости вермахта. 7 декабря 1941 года нападением на Перл-Харбор Япония развязала войну против США. 8 декабря США, Великобритания и ряд других государств объявили войну Японии. 11 декабря Германия и Италия объявили войну США. Вступление в войну США и Японии повлияло на соотношение сил, увеличило масштабы вооруженной борьбы.Третий период войны продлился с 19 ноября 1942 года до конца 1943-го.Он начался контрнаступлением советских войск и разгромом 330-тысячной немецкой группировки в ходе Сталинградской битвы, которая положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне и оказала большое влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.Дальневосточный финалЧетвертый период войны (1 января 1944 года — 9 мая 1945 года) начался новым наступлением Красной Армии.В результате сокрушительных ударов советских войск немецко-фашистские захватчики были изгнаны из пределов Советского Союза. В ходе последующего наступления СССР осуществил освободительную миссию в отношении стран Европы. А также сыграл решающую роль в освобождении Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Венгрии, Австрии и других государств. Англо-американские войска высадились 6 июня 1944 года в Нормандии, открыв второй фронт, и начали наступление в Германии. В феврале 1945 года состоялась Крымская (Ялтинская) конференция руководителей СССР, США, Великобритании. Были решены вопросы послевоенного устройства мира и участия СССР в войне с Японией.В апреле-мае 1945 года СССР разгромил в Берлинской и Пражской операциях последние группировки немецко-фашистских войск и встретился с войсками союзников. Война в Европе окончилась. 8 мая 1945 года Германия безоговорочно капитулировала. 9 мая 1945 года стал Днем Победы над фашисткой Германией.Пятый период войны продолжался с 9 мая по 2 сентября 1945 года.На Берлинской (Потсдамской) конференции СССР подтвердил свое согласие вступить в войну с Японией. В политических целях США 6 и 9 августа 1945 года провели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. 8 августа СССР объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия. В ходе советско-японской войны (1945) советские войска, разгромив японскую Квантунскую армию, ликвидировали очаг агрессии на Дальнем Востоке, освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Сахалин и Курильские острова, ускорив тем самым окончание Второй мировой войны. 2 сентября Япония капитулировала, что стало завершением войны.Вторая мировая война явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она длилась шесть лет, в ней приняли участие 110 миллионов человек. Во этой войне погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% всех стран-участниц войны.Материал подготовлен на основе информации из открытых источниковСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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вторая мировая война, история, в мире, общество