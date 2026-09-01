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На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах
На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах - РИА Новости Крым, 01.09.2026
На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах
На Украине за общение на русском языке в школьных чатах грозит штраф до 12 тысяч гривен (порядка 270 долларов). Об этом предупредила уполномоченный по защите... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T13:48
2026-09-01T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На Украине за общение на русском языке в школьных чатах грозит штраф до 12 тысяч гривен (порядка 270 долларов). Об этом предупредила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.Она отметила, что за нарушения этих норм грозит административная ответственность: за первое нарушение – от 3400 до 5100 гривен (от 77 до 115 долларов), за повторное нарушение в течение года – от 8500 до 11 900 гривен (от 191 до 270 долларов).Аппарат языкового омбудсмена также сообщил, что за минувший учебный год было зафиксировано 20 нарушений в школах, лицеях и других образовательных учреждениях.В частности, указывается, что "негосударственный язык использовался во время уроков в начальных классах, преподавания биологии и математики, профессионального общения и родительских собраний". Штрафы также были выписаны за использование русского языка "во время занятий, консультаций студентов, выполнения служебных обязанностей и телефонного общения".Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке Русский язык объявили вне закона в ПолтавеНа Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, в мире, штрафы, общество, русский язык, новости
На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах

На Украине родителей будут штрафовать на 270 долларов за русский язык в школьных чатах

13:48 01.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На Украине за общение на русском языке в школьных чатах грозит штраф до 12 тысяч гривен (порядка 270 долларов). Об этом предупредила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.
"Коммуникация участников образовательного процесса (родителей, воспитателей, педагогов, администрации, учащихся) в рабочих и родительских группах, связанная с организацией обучения, не является частной - она касается образования как публичной сферы общественной жизни, а значит, осуществляется на государственном языке", – заявила языковой омбудсмен.
Она отметила, что за нарушения этих норм грозит административная ответственность: за первое нарушение – от 3400 до 5100 гривен (от 77 до 115 долларов), за повторное нарушение в течение года – от 8500 до 11 900 гривен (от 191 до 270 долларов).
Аппарат языкового омбудсмена также сообщил, что за минувший учебный год было зафиксировано 20 нарушений в школах, лицеях и других образовательных учреждениях.
В частности, указывается, что "негосударственный язык использовался во время уроков в начальных классах, преподавания биологии и математики, профессионального общения и родительских собраний". Штрафы также были выписаны за использование русского языка "во время занятий, консультаций студентов, выполнения служебных обязанностей и телефонного общения".
Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.
В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.
По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.
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