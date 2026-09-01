https://crimea.ria.ru/20260901/na-ukraine-roditelyam-prigrozili-shtrafami-za-russkiy-yazyk-v-shkolnykh-chatakh-1158995666.html

На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах

На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах - РИА Новости Крым, 01.09.2026

На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах

На Украине за общение на русском языке в школьных чатах грозит штраф до 12 тысяч гривен (порядка 270 долларов). Об этом предупредила уполномоченный по защите... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T13:48

2026-09-01T13:48

2026-09-01T13:48

украина

в мире

штрафы

общество

русский язык

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133726555_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_06068def5410c1edf42680b4260a13cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На Украине за общение на русском языке в школьных чатах грозит штраф до 12 тысяч гривен (порядка 270 долларов). Об этом предупредила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.Она отметила, что за нарушения этих норм грозит административная ответственность: за первое нарушение – от 3400 до 5100 гривен (от 77 до 115 долларов), за повторное нарушение в течение года – от 8500 до 11 900 гривен (от 191 до 270 долларов).Аппарат языкового омбудсмена также сообщил, что за минувший учебный год было зафиксировано 20 нарушений в школах, лицеях и других образовательных учреждениях.В частности, указывается, что "негосударственный язык использовался во время уроков в начальных классах, преподавания биологии и математики, профессионального общения и родительских собраний". Штрафы также были выписаны за использование русского языка "во время занятий, консультаций студентов, выполнения служебных обязанностей и телефонного общения".Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке Русский язык объявили вне закона в ПолтавеНа Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, штрафы, общество, русский язык, новости