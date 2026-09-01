https://crimea.ria.ru/20260901/na-kamchatke-poymali-ukrainskuyu-shpionku-1158989121.html

На Камчатке поймали украинскую шпионку

На Камчатке поймали украинскую шпионку - РИА Новости Крым, 01.09.2026

На Камчатке поймали украинскую шпионку

Жительница Камчатки задержана по подозрению в передаче иностранной разведке сведений, угрожающих безопасности России. Об этом сообщает Центр общественных связей РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T10:11

2026-09-01T10:11

2026-09-01T10:11

камчатка

россия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

происшествия

украина

задержание диверсантов и шпионов

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жительница Камчатки задержана по подозрению в передаче иностранной разведке сведений, угрожающих безопасности России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Фигурантку задержали сотрудники ФСБ России.В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил женщину под стражу.Накануне в Крыму задержали двух россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для терактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине В Мариуполе поймали шпионку Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ

камчатка

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украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, украина, задержание диверсантов и шпионов, новости, безопасность