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На Камчатке поймали украинскую шпионку
На Камчатке поймали украинскую шпионку - РИА Новости Крым, 01.09.2026
На Камчатке поймали украинскую шпионку
Жительница Камчатки задержана по подозрению в передаче иностранной разведке сведений, угрожающих безопасности России. Об этом сообщает Центр общественных связей РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T10:11
2026-09-01T10:11
2026-09-01T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жительница Камчатки задержана по подозрению в передаче иностранной разведке сведений, угрожающих безопасности России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Фигурантку задержали сотрудники ФСБ России.В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил женщину под стражу.Накануне в Крыму задержали двух россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для терактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине В Мариуполе поймали шпионку Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камчатка, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, украина, задержание диверсантов и шпионов, новости, безопасность
На Камчатке поймали украинскую шпионку
Жительница Камчатки задержана по подозрению в работе на украинскую разведку - ФСБ