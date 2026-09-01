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На Камчатке поймали украинскую шпионку - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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На Камчатке поймали украинскую шпионку
На Камчатке поймали украинскую шпионку - РИА Новости Крым, 01.09.2026
На Камчатке поймали украинскую шпионку
Жительница Камчатки задержана по подозрению в передаче иностранной разведке сведений, угрожающих безопасности России. Об этом сообщает Центр общественных связей РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T10:11
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камчатка
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
происшествия
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новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жительница Камчатки задержана по подозрению в передаче иностранной разведке сведений, угрожающих безопасности России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Фигурантку задержали сотрудники ФСБ России.В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил женщину под стражу.Накануне в Крыму задержали двух россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для терактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине В Мариуполе поймали шпионку Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ
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РИА Новости Крым
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96
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камчатка, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, украина, задержание диверсантов и шпионов, новости, безопасность
На Камчатке поймали украинскую шпионку

Жительница Камчатки задержана по подозрению в работе на украинскую разведку - ФСБ

10:11 01.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жительница Камчатки задержана по подозрению в передаче иностранной разведке сведений, угрожающих безопасности России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, подозреваемой в совершении государственной измены. жительница Камчатского края по заданию украинской спецслужбы передала иностранной разведке сведения для использования их против безопасности страны", - цитирует сообщение РИА Новости.

Фигурантку задержали сотрудники ФСБ России.
В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил женщину под стражу.
Накануне в Крыму задержали двух россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для терактов.
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КамчаткаРоссияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаПроисшествияУкраинаЗадержание диверсантов и шпионовНовостиБезопасность
 
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