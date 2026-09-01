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"Минирование" школ и садов: Ленобласть подверглась массированной информатаке
"Минирование" школ и садов: Ленобласть подверглась массированной информатаке - РИА Новости Крым, 01.09.2026
"Минирование" школ и садов: Ленобласть подверглась массированной информатаке
Враг инициировал масштабную информационную атаку на Ленинградскую область в День знаний, отправив сообщения о минировании детских садов, школ, больниц и других... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T11:59
2026-09-01T11:59
2026-09-01T12:03
ленинградская область
александр дрозденко
киберпреступность
новости
минирование
школа
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Враг инициировал масштабную информационную атаку на Ленинградскую область в День знаний, отправив сообщения о минировании детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По словам губернатора, замысел противника понятен – сорвать 1 сентября, испортив праздник детям и взрослым. Но не реагировать на эти сообщения экстренные службы не могут."Прошу всех отнестись с пониманием. Все сигналы будут проверены, силовые ведомства проводят дополнительные мероприятия по проверке безопасности", - добавил Дрозденко.Утром во вторник губернатор Ленинградской области сообщил об отражении массированного удара на регион, в результате которого вспыхнул пожар в портовой зоне Усть-Луга. По его данным, огонь ликвидировали в 9:27. Над регионом сбили 52 украинских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, александр дрозденко, киберпреступность, новости, минирование, школа, детский сад
"Минирование" школ и садов: Ленобласть подверглась массированной информатаке
В Ленобласти проверяют десятки школ и детсадов после сообщений о минировании
11:59 01.09.2026 (обновлено: 12:03 01.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Враг инициировал масштабную информационную атаку на Ленинградскую область в День знаний, отправив сообщения о минировании детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В данный момент противник пытается совершить информационную террористическую атаку на наш регион, отправив сообщения о минировании в десяток детских садов, школ, больниц и других социальных объектов", - написал Дрозденко в своем канале в МАКС.
По словам губернатора, замысел противника понятен – сорвать 1 сентября, испортив праздник детям и взрослым. Но не реагировать на эти сообщения экстренные службы не могут.
"Прошу всех отнестись с пониманием. Все сигналы будут проверены, силовые ведомства проводят дополнительные мероприятия по проверке безопасности", - добавил Дрозденко.
Утром во вторник губернатор Ленинградской области сообщил об отражении массированного удара на регион, в результате которого вспыхнул пожар в портовой зоне
Усть-Луга. По его данным, огонь ликвидировали в 9:27. Над регионом сбили 52 украинских дрона.
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