https://crimea.ria.ru/20260901/minirovanie-shkol-i-sadov-lenoblast-podverglas-massirovannoy-informatake-1158992262.html

"Минирование" школ и садов: Ленобласть подверглась массированной информатаке

"Минирование" школ и садов: Ленобласть подверглась массированной информатаке - РИА Новости Крым, 01.09.2026

"Минирование" школ и садов: Ленобласть подверглась массированной информатаке

Враг инициировал масштабную информационную атаку на Ленинградскую область в День знаний, отправив сообщения о минировании детских садов, школ, больниц и других... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T11:59

2026-09-01T11:59

2026-09-01T12:03

ленинградская область

александр дрозденко

киберпреступность

новости

минирование

школа

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Враг инициировал масштабную информационную атаку на Ленинградскую область в День знаний, отправив сообщения о минировании детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По словам губернатора, замысел противника понятен – сорвать 1 сентября, испортив праздник детям и взрослым. Но не реагировать на эти сообщения экстренные службы не могут."Прошу всех отнестись с пониманием. Все сигналы будут проверены, силовые ведомства проводят дополнительные мероприятия по проверке безопасности", - добавил Дрозденко.Утром во вторник губернатор Ленинградской области сообщил об отражении массированного удара на регион, в результате которого вспыхнул пожар в портовой зоне Усть-Луга. По его данным, огонь ликвидировали в 9:27. Над регионом сбили 52 украинских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, киберпреступность, новости, минирование, школа, детский сад