https://crimea.ria.ru/20260901/massirovannyy-udar-po-leningradskoy-oblasti-chto-izvestno-1158985022.html

Массированный удар по Ленинградской области: что известно

Массированный удар по Ленинградской области: что известно - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Массированный удар по Ленинградской области: что известно

Пожар вспыхнул в портовой зоне при массированной атаке украинских беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексадр Дрозденко. РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T05:53

2026-09-01T05:53

2026-09-01T05:53

ленинградская область

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

новости сво

александр дрозденко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в портовой зоне при массированной атаке украинских беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексадр Дрозденко.По его данным, силы ПВО отражают атаки с двух часов ночи. К утру над регионом сбили 44 беспилотника и боевая работа продолжается. Накануне в Свердловской области после атаки ВСУ были повреждены жилые дома и логистический центр. В Белгороде в воскресенье под атаку украинских боевиков попали сортировочный центр и хаб доставки Оzon. Погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости сво, александр дрозденко, новости