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Массированный удар по Ленинградской области: что известно
Массированный удар по Ленинградской области: что известно - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Массированный удар по Ленинградской области: что известно
Пожар вспыхнул в портовой зоне при массированной атаке украинских беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексадр Дрозденко. РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T05:53
2026-09-01T05:53
2026-09-01T05:53
ленинградская область
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
новости сво
александр дрозденко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в портовой зоне при массированной атаке украинских беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексадр Дрозденко.По его данным, силы ПВО отражают атаки с двух часов ночи. К утру над регионом сбили 44 беспилотника и боевая работа продолжается. Накануне в Свердловской области после атаки ВСУ были повреждены жилые дома и логистический центр. В Белгороде в воскресенье под атаку украинских боевиков попали сортировочный центр и хаб доставки Оzon. Погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости сво, александр дрозденко, новости
Массированный удар по Ленинградской области: что известно
В Ленинградской области при массированной атаке беспилотников ВСУ горит порт