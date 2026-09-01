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Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию – о чем документ
Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию – о чем документ - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию – о чем документ
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества во вторник подписали декларацию по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной безопасности, пишет... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества во вторник подписали декларацию по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на оргкомитет саммита."По итогам заседания в Бишкеке главы государств подписали декларацию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной и физической ядерной безопасности", – говорится в сообщении.Текст декларации опубликован на сайте Кремля. В частности, согласно документу, лидеры государств-членов ШОС подтверждают твердую приверженность заложенным в Хартии ШОС целям и принципам, а также дальнейшему укреплению добрососедства, дружбы и эффективного многопрофильного сотрудничества.Страны ШОС выступают за разрешение разногласий и споров между государствами мирным путем, за обеспечение устойчивого международного мира, призывают международное сообщество присоединиться к Инициативе ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", вновь отмечают, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность, и считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет других государств.Документ также содержит другие положения, в частности, подчеркивается неприемлемость двойных стандартов в борьбе с терроризмом, заявляется намерение продолжать твердо выступать за сохранение памяти об итогах Второй мировой войны, противодействовать фальсификации истории, подчеркивается необходимость сохранять космическое пространство свободным от оружия любого вида.Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларовТоварооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с ТокаевымПутин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
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шос, саммит шос-2026 в бишкеке, киргизия, политика, внешняя политика, безопасность, новости
Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию – о чем документ
В Бишкеке главы стран ШОС подписали декларацию
10:23 01.09.2026 (обновлено: 10:24 01.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества во вторник подписали декларацию по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на оргкомитет саммита.
"По итогам заседания в Бишкеке главы государств подписали декларацию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной и физической ядерной безопасности", – говорится в сообщении.
Текст декларации
опубликован на сайте Кремля. В частности, согласно документу, лидеры государств-членов ШОС подтверждают твердую приверженность заложенным в Хартии ШОС целям и принципам, а также дальнейшему укреплению добрососедства, дружбы и эффективного многопрофильного сотрудничества.
"Государства-члены подчеркивают, что ШОС не является военно-политическим блоком и не направлена против других государств и международных организаций. ШОС действует на основе открытости, невмешательства, равноправия и взаимного уважения", – подчеркивается в документе.
Страны ШОС выступают за разрешение разногласий и споров между государствами мирным путем, за обеспечение устойчивого международного мира, призывают международное сообщество присоединиться к Инициативе ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", вновь отмечают, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность, и считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет других государств.
"Государства-члены, участвующие в Договоре о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора…, поддерживают укрепление процесса глобального ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия. Они подчеркивают свое неотъемлемое право развивать исследования, производство и использование атомной энергии в мирных целях и осуществлять равноправное, устойчивое и взаимовыгодное международное сотрудничество в этой области без дискриминации", – также отмечается в Декларации.
Документ также содержит другие положения, в частности, подчеркивается неприемлемость двойных стандартов в борьбе с терроризмом, заявляется намерение продолжать твердо выступать за сохранение памяти об итогах Второй мировой войны, противодействовать фальсификации истории, подчеркивается необходимость сохранять космическое пространство свободным от оружия любого вида.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.
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