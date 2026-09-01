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Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ
Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ
Больше 40 беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на вторник. В результате падения обломков вспыхнул пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T07:10
2026-09-01T07:10
2026-09-01T07:10
ростовская область
атаки всу
юрий слюсарь
новости
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Больше 40 беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на вторник. В результате падения обломков вспыхнул пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Удары отражались в девяти районах области: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском, Милютинском. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированного удара на регион, в результате которого вспыхнул пожар в портовой зоне Усть-Луга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, атаки всу, юрий слюсарь, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ
В Ростовской области обломки беспилотников подожгли лес