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Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ
Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ
Больше 40 беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на вторник. В результате падения обломков вспыхнул пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T07:10
2026-09-01T07:10
ростовская область
атаки всу
юрий слюсарь
новости
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Больше 40 беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на вторник. В результате падения обломков вспыхнул пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Удары отражались в девяти районах области: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском, Милютинском. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированного удара на регион, в результате которого вспыхнул пожар в портовой зоне Усть-Луга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, атаки всу, юрий слюсарь, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ

В Ростовской области обломки беспилотников подожгли лес

07:10 01.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Больше 40 беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на вторник. В результате падения обломков вспыхнул пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Удары отражались в девяти районах области: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском, Милютинском.
"В результате падения обломков БПЛА в Тарасовском районе произошло возгорание сухой травы. Возгорание ликвидировано. В Шолоховском районе возник пожар в лесу на площади 0,1 га. Он локализован", - написал он в МАКС.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированного удара на регион, в результате которого вспыхнул пожар в портовой зоне Усть-Луга.
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Ростовская областьАтаки ВСУЮрий СлюсарьНовостиНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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