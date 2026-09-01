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Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ

Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУ

Больше 40 беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на вторник. В результате падения обломков вспыхнул пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T07:10

2026-09-01T07:10

2026-09-01T07:10

ростовская область

атаки всу

юрий слюсарь

новости

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Больше 40 беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на вторник. В результате падения обломков вспыхнул пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Удары отражались в девяти районах области: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском, Милютинском. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированного удара на регион, в результате которого вспыхнул пожар в портовой зоне Усть-Луга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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