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Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену
Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену
41-летний житель крымского поселка Форос отправится в колонию строгого режима за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщили в ФСБ России, мужчина... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T11:42
2026-09-01T11:42
2026-09-01T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 41-летний житель крымского поселка Форос отправится в колонию строгого режима за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщили в ФСБ России, мужчина передавал врагу данные о российских пограничниках.Преступления пресекли сотрудники ФСБ, Следком завет дело о госизмене. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке поймали украинскую шпионку"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в ЕвпаторииДелали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену
Житель Фороса на 18 лет отправится в колонию строгого режима за госизмену – ФСБ