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Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену
Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену
41-летний житель крымского поселка Форос отправится в колонию строгого режима за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщили в ФСБ России, мужчина... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T11:42
2026-09-01T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 41-летний житель крымского поселка Форос отправится в колонию строгого режима за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщили в ФСБ России, мужчина передавал врагу данные о российских пограничниках.Преступления пресекли сотрудники ФСБ, Следком завет дело о госизмене. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке поймали украинскую шпионку"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в ЕвпаторииДелали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
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РИА Новости Крым
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96
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Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену

Житель Фороса на 18 лет отправится в колонию строгого режима за госизмену – ФСБ

11:42 01.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. 41-летний житель крымского поселка Форос отправится в колонию строгого режима за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщили в ФСБ России, мужчина передавал врагу данные о российских пограничниках.
"Подсудимый инициативно установил контакт с представителем государственной пограничной службы Украины и посредством интернет-мессенджера WhatsApp передавал куратору сведения о местах дислокации объектов пограничного управления ФСБ России по Республике Крым", - проинформировали в ведомстве.
Преступления пресекли сотрудники ФСБ, Следком завет дело о госизмене.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.
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